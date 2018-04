PÅ BEDRINGENS VEI: Arnold Schwarzenegger gjennomgikk en hjerteoperasjonen i mars. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Arnold Schwarzenegger etter hjerteoperasjonen: – Jeg er ikke i toppform

Publisert: 15.04.18 23:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-15T21:12:43Z

Arnold Schwarzenegger gjennomgikk en dramatisk hjerteoperasjonen i mars. Nå takker han fansen, og sier han er på bedringens vei.

Det var før helgen 70 år gamle Arnold Schwarzenegger la ut en melding på Twitter der han sier han fortsatt er sterkt preget etter hjerteoperasjonen i mars.

Se hele videoen her.

Takker fansen

– Jeg føler meg mye bedre, men kan ikke si at jeg er i toppform. Toppform er et helt annet nivå, sier filmstjernen og eks-guvernøren.

Schwarzenegger forteller at han blir godt tatt vare på av både leger og sykepleiere, og takker fansen for all støtten:

– Tusen takk for alle lykkønskninger, alle kortene og alt det jeg har fått fra hele verden. Jeg setter veldig stor pris på det.

Videoen Schwarzenegger har lagt ut viser ham smilende foran et sjakkbord. Fembarnsfaren forklarer at han spiller sjakk for å friske opp både hjernen og hukommelsen, og til tross for den omfattende operasjonen han nettopp har vært gjennom ser han overraskende pigg ut.

Det var i slutten av mars det ble kjent at filmstjernen måtte gjennom en akutt hjerteoperasjon. I utgangspunktet ble Schwarzenegger lagt inn på Cedars-Sinai-sykehuset for et mindre inngrep, men etter at det oppsto komplikasjoner, besluttet legene å gjøre åpen hjertekirurgi isteden.

Takknemlig

Også etter operasjonen tok Schwarzenegger til sosiale medier for å fortelle om opplevelsen.

– Det er sant: Jeg er tilbake! Jeg sovnet med forventningen om å våkne opp med et lite snitt, men jeg våknet opp med et stort. Men gjett hva? Jeg våknet opp, og det er det grunn til å være takknemlig for, skrev han på sin egen Twitter og Instagram.

Denne artikkelen handler om Arnold Schwarzenegger

Twitter