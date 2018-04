BRYTER TAUSHETEN: Elizabeth Brofos, den ene datteren til Pushwagner, deler nå barndomsminner på Instagram og takker faren for alt han var for henne. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Pushwagners datter: «Pappa Du vil alltid være med meg»

Publisert: 25.04.18 19:09

I et følelsesladet innlegg på Instagram takker nå Pushwagners datter, Elizabeth Brofos faren for «alt du har lært meg om både livet og kunsten»

Faren, Terje Brofos, døde natt til tirsdag , 77 år gammel, etter kort tids sykdom. Inntil nå har ingen i hans nærmeste nære familie sagt noe offentlig.

– Du begynte å tegne med meg som liten før jeg knapt kunne snakke å gå, veggene på barnerommet ble raskt tapetsert av tegningene vi lagde sammen. Takk for alt kjære pappa, skriver den 27 år gamle datteren til Pushwagner på sin instagramprofil onsdag ettermiddag.

Det var Dagbladet som først omtalte denne saken.

Elizabeth Brofos er en av Pushwagners to døtre. Han var gift to ganger og har også en voksen datter som bor i England.

– Det er satt opp et testamentet og barna skal møtes hos advokaten til Pushwagner. Jeg kan ikke gå i detaljer om testamentet, men han hadde et ønske om at kunsten hans fortsatt skal vises offentlig, sa Pushwagners nære venn og samarbeidspartner gjennom 18 år, Stefan Stray til VG tirsdag .

Advokat Lars Berntsen som er partner i Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek opplyste til VG tirsdag at familien til Pushwagner ikke ønsker å si noe rundt dødsfallet .

– Vi kommer heller ikke til å si noe rundt de kommersielle sidene nå, sa Lars Berntsen.

