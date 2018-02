HÅPER PÅ SEERSUKSESS: John Carew (38) og Ane Dahl Torp (42) mener «Heimebane» er en serie for alle, og håper seerne sitter klistret til skjermen hver søndag. Foto: Anniken Aronsen/VG

Ane Dahl Torp hatet fotball – nå spiller hun fotballtrener i dramasatsing

ULLEVÅL (VG) Ane Dahl Torp (42) og John Carew (38) spiller mot hverandre i NRKs nye dramaserie «Heimebane».

I «Heimebane», NRKs dramasatsing til 70 millioner kroner, spiller Ane Dahl Torp Norges første kvinnelige fotballtrener for et herrelag på toppnivå. Bak rollen ligger det mye research.

– Det er spesielt med en fotballserie, fordi enten så elsker man, eller så hater man fotball, sier Torp.

– Jeg har vært på hatersiden. Da Sjur (ektemannen red. amn.) kledde seg opp i fullt supporterutstyr en gang ba jeg ham om å ta det av. Det gikk ikke, sier hun og ler.

Torsdag møtte hun pressen på Meet Ullevål iført Vålerenga-genser, så noe har imidlertid skjedd med skuespilleren.

– Jeg måtte forstå det, og bli glad i det. Det var et stort arbeid som ikke kom gratis. Jeg ble helt besatt av å lese fotballitteratur, forteller Torp.

Og fra motspilleren får hun utelukkende skryt for en overbevisende rolle.

– Hun har plukket opp kroppsspråket til en fotballtrener. På måten hun går på og titter seg rundt. Det er det mest imponerende, anerkjenner Carew.

– En kvinne må prestere 20 prosent bedre

Ikke bare leste Torp seg opp på fotball, hun inviterte seg selv med på fotballtrening med Vålerenga-trener Ronny Deila . På Vallhall arena ble det også garderobebesøk og -prat.

– Det er et machomiljø. Det er også sånn utenfor banen. Jeg har sett det også i min bransje, hvor en kvinnelig fiksjonsfigur gjøres mer omsorgsfull. Hvis en kvinne er ambisiøs, målrettet og hard, så er man redd for at seerne ikke skal like henne, forteller hun.

Torp mener det er skummelt at man er mer opptatt av at kvinner skal fremstå mer sympatiske enn menn, og synes det er en gjennomgående oppfatning at man er mer opptatt av at kvinner skal bli likt.

Det får hun støtte fra Carew i.

– Det virker som om en kvinne må prestere 20 prosent bedre enn en mann for å få samme respekt. En kvinnelig trener i herrefotballen burde skjedd for lenge siden, mener han.

Ville ha mer sympatisk hovedrolle

Da Torp først leste manuset ble hun interessert i rollen med én gang. Så ble det gjort noen endringer underveis for å få rollefiguren Helena mer sympatisk.

– Jeg fikk en versjon hvor rollen var ødelagt etter min mening. Jeg hadde hatt lyst på rollen et halvt år, men da ville jeg ikke være mer, sier hun.

Versjonen ble imidlertid skrinlagt. Det er Torp glad for, og mener at man ikke trenger å like karakterer hele tiden. Heller ikke Carews rollefigur Michael fremstår særlig sympatisk i serien.

– Han er ikke slem, men har kjemper for å holde hodet over vann, redde ekteskapet og karrieren. De eneste likhetene mellom oss er vel det å ha vært fotballspiller i en stor utenlandsk klubb. Og alderen. Utover det har vi ikke så mye til felles. Han har en helt annerledes livsfilosofi, sier Carew.

Han forteller at det nå er skuespill han brenner for, og at det er det han satser på. På fritiden er det foto som er lidenskapen, og det første han spurte VGs utsendte om var hvilket kamera som hang rundt halsen.

– Det mange ikke vet er at jeg gikk tegning, form og farge på videregående. Jeg har alltid vært kreativ. Fotografi er terapi for meg.

– Hvor slags kamera har du?

– Jeg har åtte! Nå kommer jeg til å få kjeft av mamma fordi jeg har kjøpt så mange, sier han og ler.