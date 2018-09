ISRAEL-BOIKOTT: Roger Waters, Mari Boine, Jesper Christensen og Nils Petter Molvær står på listen av artister og filmarbeidere som vil boikotte Eurovision Song Contest i Israel. Foto: NTB Scanpix

Artister fra hele Europa vil boikotte Eurovision i Israel

RAMPELYS 2018-09-10T06:09:06Z

24 norske artister har signert et opprop om å boikotte neste års Eurovision-finale i Israel, sammen med artister og filmkunstnere fra hele Europa.

Publisert: 10.09.18 08:09

The Guardian publiserte i helgen et åpent brev hvor artister oppfordrer til boikott av Eurovision neste år – hvis arrangementet blir holdt i Israel . Flere artister verden rundt har undertegnet brevet.

« Vi, de undertegnede artistene fra Europa og utover, støtter appellen fra de palestinske artistene om å boikotte Eurovision-konkurransen 2019 arrangert av Israel», står det i brevet.

På listen figurerer kjente artister som Roger Waters (Pink Floyd), filmregissørene Mike Leighog Ken loach, sangeren Brian Eno, danske stjerneskuespiller Jesper Christensen – som spilte Kong Haakon VII i «Kongens nei», sammen med norske artister som Mari Boine, Lars Klevstrand og jazzmusiker Nils Petter Molvær.

Nøkkelrolle

– Dette er bare starten. Vi har bare ringt rundt til artister vi tenkte kunne være med på det europeiske oppropet. Nå begynner vi å markedsføre boikotten, sier Kirsti Aarseth som er nestleder i «Akademisk og kulturell boikott av staten Israel» – forkortet AKULBI.

Det var palestinske kulturinstitusjoner og kringkastingsjournalister som startet med å oppfordre til boikott, forklarer hun.

– Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i Israels okkupasjon av Palestina. Israel vil bruke Eurovision-finalen som reklame for landet og tåkelegge undertrykkelsen av palestinerne. Derfor er en boikott viktig, sier Aarseth.

«Next time, Jerusalem!», utbrøt årets Eurovision-vinner, Netta Barzilai, da hun feide all konkurranse til side og sørget for at neste års konkurranse blir arrangert i Israel.

Tel Aviv eller Jerusalem

Eurovision-finalen skal ifølge en israelsk nyhetsside holdes i Tel Aviv siste helgen i mai, og holde til i Tel Aviv Convention Center. Det hevdes at den europeiske kringkastingsunionen EBU ikke har bekreftet dette ennå, fordi de avventer den offisielle henvendelsen fra den israelske regjeringen.

EBU på sin side avviser spekulasjonene på Twitter, og hevder fredag at både Tel Aviv og Jerusalem har sterke søknader inne.

Vil boikotte

Boikott-oppropet fra europeiske artister og kulturarbeidere sier at arrangementet ikke bør holdes i et land som nekter andre grunnleggende menneskerettigheter.

– Eurovision 2019 bør boikottes hvis det blir arrangert av Israel, så lenge de fortsetter med sine alvorlige, gamle brudd på palestinske menneskerettigheter, heter det i oppropet.