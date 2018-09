Slik blir «House of Cards» uten Kevin Spacey

Traileren til seriens aller siste sesong er ute. Denne gang uten «Frank Underwood», som ble skrevet ut av serien etter at Kevin Spacey ble anklaget for seksuell trakassering.

– Tiden der det var de hvite middelaldrende mennene som hersket, er over, sier Claire Underwood, spilt av Robin Wright, i den ett minutters lange traileren.

I serien tar hun nemlig over som USAs president etter at ektemannen blir skutt – og traileren oser av «girlpower»-tendenser fra første sekund. I en av scenene står blant annet Claire i et rom fullt av damer, noe som gir grunn til å spekulere i om hun har valgt ut et kabinett bestående kun av kvinner.

Skyr ingen midler

I traileren kan det virke som om Claire bare later som hun sørger over ektemannen. I en av scenene ser man en tårevåt Claire med maskara rennene nedover kinnene, mens hun i neste øyeblikk stirrer lurt i kameraet.

Samtidig skyr hun ingen midler for å kaste sin avdøde ektemann under bussen.

– Her er tingen: Ikke tro et ord på hva Francis har sagt til dere de siste fem årene, sier hun i traileren.

Prisvinnende

Kevin Spacey har spilt hovedrollen i de foregående sesongene, men ble skrevet ut av serien da en rekke anklager om seksuell trakassering dukket opp i fjor høst. I slutten av oktober i fjor, beskyldte nemlig skuespilleren Anthony Rapp i et intervju med Buzzfeed Hollywood -stjernen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da Rapp var 14 år.

Flere andre har i kjølvannet av beskyldningene rettet lignende anklager mot Spacey og han er nå under etterforskning. Som følger, ble den siste sesongen kuttet ned fra 13 episoder til åtte.

Serien har blitt nominert til 53 Emmy-priser og har vunnet syv av de.

Den siste sesong kan streames på Netflix fra 2. november.