Nye påstander mot James Franco

Publisert: 11.01.18 22:06

Fem kvinner hevder nå at de er blitt utsatt for upassende eller seksuelt utnyttende oppførsel av skuespiller James Franco (39).

I en artikkel i LA Times torsdag forteller kvinnene om negative opplevelser med skuespiller og filmskaper James Franco da de var studenter ved hans filmskole Studio 4 for noen år siden. Skolen er nå lagt ned.

Fire av kvinnene var studenter, en sier hun var hans mentor. Den påståtte upassende og uønskede seksuelle oppførselen skal blant annet ha skjedd under en naken orgiescene til indie-filmen «The Long Home». Ifølge en av kvinnene, Sarah Tither-Kaphlan, skal Franco ha fjernet plastikken som beskyttet jentenes underliv mens han simulerte å ha munnsex med dem. Ved en annen anledning skal Franco ha blitt sint da ingen av studentene ville gå toppløs.

Fikk pris

Søndag mottok James Franco en av Hollywoods gjeveste priser på Golden Globe-utdelingen, prisen for beste mannlige hovedrolle i musikal eller komedie for rollen i «The Disaster Artist» . På seg hadde Franco en pin med skriften “Time`s Up” som markerer et ønske om at seksuelt misbruk og trakassering på arbeidplassen må stoppe.

– Det var som å få et slag i ansiktet, sier Sarah Tither-Kaphlan til LATimes, som var en av flere kvinner som tok til Twitter søndag i sinne over Francos seier. Mens utdelingen pågikk, dukket det opp flere beskyldninger mot Franco.

– Jeg føler at det var en misbruk av makt og en kultur for å utnytte ikke-kjendiskvinner, og en kultur for at kvinner var erstattbare, sier Tither-Kaphlan til avisen og sier skolen var drevet uproft.

Det benekter produksjonselskapet han drev Studio 4 sammen med, men sier at de undersøker påstandene,melder AP .

Casting ansvarlig til filmen «The Long Home» Cynthia Huffman sier til LA Times at Tither-Kaplans beskrivelse av orgiescenen ikke er korrekt, at hun hele tiden forsikret seg om at skuespillerne var komfortable og at hun aldri mottok noen klager.

Advokaten benekter alt

Francos advokat Michael Plonsker benekter kvinnenes påstander og viser til Francos uttalelser under et tv-show tirsdag:

– Jeg setter min ære i å ta ansvar for ting jeg har gjort. Det er jeg avhengig av for å være i balanse. (…) Det jeg hørte sto på Twitter er ikke presist, men jeg støtter fullt ut at mennesker åpner seg og lar stemmen deres bli hørt, fordi de så lenge ikke ble hørt. Så jeg ønsker ikke å stoppe dem på noen måte. Det er en bra ting, og jeg støtter det. Hvis jeg har gjort noe galt, vil jeg fiske det. Det må jeg.