Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal

Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal venter barn

2018-11-05

MDG-paret venter sin førstefødte til våren, skriver de i sosiale medier.

05.11.18

Politikerparet i Miljøpartiet De Grønne melder begge om den glade nyheten på Facebook, Twitter og Instagram.

– Til våren blir vi TRE ❤Det vokser en liten krabat i magen min! Det er ganske magisk 🤩Akkurat nå er den lille gutten eller jenta vår ikke større enn et lykketroll. Men i april er hen nok ganske mye større. Da får vi enda en grunn til å kjempe for ren luft og trygge skoleveier i Oslo👼, skriver hun.

Paret ønsker ifølge Trædal ikke å kommentere babynyheten ut over det de har meldt i sosiale medier.

Lan Marie Nguyen Berg er mijøbyråd i Oslo. Eivind Trædal er bystyrepolitiker i hovedstaden. De to høster både jubel og hets for sin grønne politikk; spesielt hardt har det gått ut over henne.

Paret har ikke lagt skjul på at dette har vært krevende, ikke minst da hun var fersk byråd.

– Det har vært helt eventyrlige øyeblikk på veien, og jeg har ikke minst hatt en fantastisk kjæreste, familie og venner rundt meg. Nå føler jeg at jeg er kommet over en kneik, og det er godt, fortalte hun i et intervju med VG i sommer.

De nå vordende foreldrene giftet seg i juli i år. Bryllupsreisen tok de sørover i Europa – med tog.