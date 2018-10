TUNGE DAGER: Kim Kardashian og mannen Kanye West ber for sin fotograf, Marcus Hyde, som mandag morgen amerikansk tid var involvert i en alvorlig bilulykke. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Kim Kardashians fotograf alvorlig skadet i bilulykke

RAMPELYS 2018-10-31T11:19:29Z

Marcus Hyde ble fraktet med luftambulanse til sykehuset, og skal ha pådratt seg alvorlige hodeskader. Nå ber realitystjernen for sin gode venn.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 31.10.18 12:19

Realitystjernen Kim Kardashian (38) og mannen, rapperen Kanye West (41), sverger ofte til sin personlige fotograf og venn, Marcus Hyde. Mandag morgen amerikansk tid skal Hyde ha blitt alvorlig skadet i en bilulykke, etter å ha mistet kontrollen på bilen sin og havnet i grøften under en kjøretur i Malibu i California. Det melder TMZ.

Til nettstedet forteller et øyenvitne at bilen ble slengt om lag 60 meter utenfor veibanen.

Ifølge TMZ skal det ha vært dramatiske scener ved ulykkesstedet, og Hyde skal ha ha blitt hentet i ambulansehelikopter og fraktet til Ronald Reagan-sykehuset i Los Angeles etter hendelsen. Hyde kjørte en Mercedes AMG CLS da ulykken inntraff, og bilen skal ha blitt totalvrak i sammenstøtet.

Like etter, på tirsdag, la Kardashian ut en Tweet med et bilde av sin fotograf, der hun oppfordrer sine følgere til å be for sin venn.

«Jeg prøver å finne det perfekte bildet, men de ønsker jeg ikke å dele. De skulle vi jo spare til boken vår. Du er omgitt av engler, og jeg ber så hardt for deg. Vær så snill, vær ok. Og vær så snill, kom tilbake» , skriver hun.

Ifølge amerikanske medier skal det også ha vært en kvinnelig passasjer i bilen sammen med Hyde. Denne ikke-navngitte kvinnen skal også ha blitt fraktet til sykehuset.

Den profilerte fotografen skal ha pådratt seg alvorlige hodeskader, men hverken TMZ eller nettstedet People har så langt lyktes med å få fotografens talsperson i tale.

Marcus Hyde er en av Kardashian-familiens aller mest betrodde fotografer, og reiser ofte med både Kim Kardashian og Kanye West til forskjellige destinasjoner. De siste månedene har han også blitt benyttet av artisten Ariana Grande (25).