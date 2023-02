Skjermdump fra Gunhild Stordalens Instagram, gjengitt med tillatelse.

Gunhild Stordalen møtte kong Charles

Gunhild Stordalen (44) har lagt ut to bilder av henne og kong Charles (74), etter at hun var i Buckingham Palace i forrige uke.

–En ekte helt er en som gjør det rette, når det riktige ikke er lett å gjøre, skriver Gunhild Stordalen under bildene med kong Charles.

Stordalen møtte kong Charles fredag i forrige uke, i forbindelse med en mottagelse kongen avholdt i Buckingham Palace. Dette for å vise støtte til biologisk mangfold, heter det på kongehusets nettside.

– I flere tiår har Hans Majestet kong Charles blitt hånet og latterliggjort av de britiske tabloidene for hans syn på jordbruk, industrielt landbruk og klimaendringer. Det hadde vært mye lettere for ham å bare klippe bånd, åpne nye sykehus, spille en seremoniell rolle og holde munnen lukket. Likevel har han tålt en bemerkelsesverdig mengde personlig kritikk for å bruke sitt nedarvede privilegium på vegne av det større gode, skriver Stordalen.

Videre skriver hun at hun «har hatt æren av å tilbringe tid med ham ved flere anledninger det siste tiåret».

Også skuespiller Alec Baldwin har lagt ut bildet av kongen og Stordalen på sin Instagram, hvor han tagger Stordalen og legger ved den samme teksten som hun har lagt ut.