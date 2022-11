PÅ BAR MED ANTONSEN: Komiker Magnus Devold var på bar med Atle Antonsen.

Magnus Devold om bar-episoden: − Forsto ingenting

Komiker Magnus Devold (36) var sammen med Atle Antonsen (53) på bar i Oslo da Antonsen skal ha sagt at forfatter Sumaya Jirde Ali (24) er for «mørkhudet til å være der». Nå forteller han sin versjon av hva han opplevde.

Ali har anmeldt Antonsen for hatytringer.

Devold skriver på Instagram at han ble «vitne til en fæl situasjon» når han for første gang kommenterer hendelsen på Bar Boca natt til 23. oktober.

Han skriver at han ønsker å presisere hva det var han fikk med seg av hendelsen.

– Jeg kom til bordet en stund etter de hadde satt seg og fikk derfor ikke med meg noe av tonen eller innholdet i samtalen før Atle, for meg ut av det blå, sa «Du er for mørk til å være her».

– Jeg ble helt paff, forsto ingenting av hvorfor han kunne si noe sånt, og reagerte kun med vantro, skriver komikeren.

Sier han konfronterte Antonsen

Devold sier at han konfronterte Antonsen og sa «Det der er ikke greit å si».

Han skriver at han ikke fikk med seg noen fysisk konfrontasjon. Han sier han og kjæresten Maria Stavang snakket med Ali utenfor baren etterpå hvor han beklaget at han ikke sa ifra før etter den andre gangen Antonsen kom med uttalelsen.

Atle Antonsen har beklaget etter hendelsen og skriver på Facebook at det han sa var idiotisk.

– Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv, skriver Antonsen.

Han er avhørt av Oslo-politiet etter hendelsen, som skjedde på baren Bar Boca på Grünerløkka 23. oktober.

Oslo-politiet har etterforsket saken ferdig og den ligger til påtalevurdering for om det skal tas ut tiltale eller ikke.