STERKT PREGET: SV-politiker Hasti Hamidi er god venninne av Sumaya Jirde Ali (24) og har vært tett på henne de siste dagene.

Ut mot NRK Debatten: − Rett og slett ikke passende

Sumaya Jirde Alis venninne Hasti Hamidi reagerer sterkt på at NRKs «Debatten» i dag sendte Jirde Ali en SMS med spørsmål om hun ville møte Atle Antonsen ansikt til ansikt i Debatten.

«Hva i all verden er det Debatten NRK tenker når de sender sms til Sumaya og spør om hun vil stille i studio med Atle Antonsen etter hun har beskrevet angrepet fra han, der hun presiserer at hun er redd?»

Det skriver SV-politiker Hasti Hamidi på Twitter onsdag. Hun er god venninne av Sumaya Jirde Ali og har vært tett på siden det tirsdag ble det kjent at Ali har anmeldt Atle Antonsen for hatefulle ytringer.

Det skjedde etter en hendelse på Bar Boca i Oslo natt til 23. oktober – en hendelse som Antonsen i ettertid har beklaget.

Antonsen skal blant annet ha grepet tak i Ali, bedt henne «holde kjeft» og sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der. Saken er ferdig etterforsket av politiet og ligger nå til påtalevurdering.

Hasti Hamidi sier til VG at Sumaya Jirde Ali er sterkt preget av hendelsen og at SMSen fra «Debatten» føles som en unødvendig stor belastning midt oppe i alt.

– Det er klart at når du inviteres til å sitte i studio med en person som hun eksplisitt har beskrevet at hun er redd for, en som hun har fortalt har utsatt henne for grov rasisme, så reagerer du. Det er rett og slett ikke passende, sier Hamidi til VG.

Atle Antonsen har i et Facebook-innlegg beklaget hendelsen, og skrevet at han må «revurdere sitt forhold til alkohol».

Hun har forståelse for at medier ønsker å sette søkelys på saken og å få folk i tale - og at intensjonen til «Debatten» «sikkert var god».

– Men Sumaya er redd for denne personen, det har hun forklart. Det er ikke etisk riktig av NRK dagen etter å sende henne melding om å møte ham ansikt til ansikt i studio, sier Hamidi.

Hun viser også til at dette nå er en politisak, og at det også ville vært problematisk for de to å møtes til debatt.

– Det handler om å ta gjennomtenkte, gode redaksjonelle vurderinger som ivaretar integriteten til en utsatt person. Jeg mener også det handler om manglende maktforståelse, sier Hamidi.

VG har sett SMSen det refereres til.

«Debatten»s redaksjonssjef Solveig Tvedt sier til VG at de har stor sympati for Ali og forståelse for at hun har det vanskelig nå.

– Vi har ikke noe ønske om å legge stein til byrden for Sumaya. Samtidig lurer vi på om hun på ett eller annet tidspunkt, ikke nødvendigvis nå, vil bidra til debatten, sier hun.

Tvedt peker på at det er en sak med stor samfunnsmessig interesse, og at de derfor er interessert i å få henne i tale.

– Men vi forstår at det kan være i overkant krevende nå, sier hun.

– Når man sender en slik forespørsel er intensjonen bare å komme i dialog. Det betyr ikke at vi forventer at folk stiller til intervju i studio med en gang, men det er fint å opprette kontakt og Debatten-redaksjonen kjenner henne jo litt fra før av.