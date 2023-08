IKKE EKTE: Bildet til venstre har Løtvedt publisert på egen Instagram. Bildet til høyre er ikke ekte, og VG har sladdet deler av bildet. Løtvedt har godkjent bildebruken i denne saken.

Falske nakenbilder av Linnea Løtvedt spredt på nett: − Skremmende

Influencer Linnea Løtvedt (22) sier at det har blitt spredt flere AI-genererte nakenbilder av henne på nett. AI-ekspert Inga Strümke tror dette bare kan være starten.

– Det er ubehagelig at det skal være så enkelt å generere et falsk bilde av min nakne kropp. Det er skremmende, sier Linnea Løtvedt til VG.

Løtvedt er et kjent ansikt på sosiale medier, og er for tiden aktuell med «Bloggerne» på TV 2.

Det siste døgnet har hun opplevd å få falske nakenbilder av seg selv spredt på nett. Originalbildene har Løtvedt selv postet på Instagram til sine nesten 60.000 følgere.

– Jeg fikk første bilde tilsendt i går. Det var kun ett så jeg tenkte det bare kunne ligge. Men da jeg våknet i dag hadde jeg fått masse meldinger. Totalt har jeg fått tilsendt åtte forskjellige bilder av meg selv.

Løtvedt sier hun har mottatt falske bilder av seg selv fra både kjente og ukjente – og sier hun selv har sett bildene på ulike forum på internett. Løtvedt har godkjent billedbruken i denne saken.

På internettforum har Løtvedt sett brukere omtalte bildene som AI AIKunstig intelligens (AI)-genererte. Nå ønsker hun å advare andre mot hva de legger ut på sosiale medier, og rette søkelyset mot problematikken knyttet til AI.

– Det er mest skremmende hvordan denne teknologien kan bli utnyttet.

– Det er ubehagelig at det spres og at folk kan tro det er meg, men samtidig er jeg voksen nok til å ikke reagere så mye over dette da jeg vet at dette bare er ansiktet mitt. Men jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert hvis jeg for eksempel var 13 år.

INFLUENCER: Linnea Løtvedt er influencer og kjent fra blant annet «Bloggerne» på TV 2.

Løtvedt sier hun ønsker å få bildene slettet fra nettet.

– Men jeg vet ikke helt hvordan. Noe av det første jeg tenkte på var hva slags straff noen kan få for dette, men jeg klarer ikke finne noen paragraf på det å spre og lage «deepfakes».

– Det synes jeg er skremmende. Da har man jo heller ikke noe å anmelde om man ønsker det.

I mars skrev VG om en britisk Twitch-streamer som var misbrukt i «deepfake porno». Den gangen opplyste Kripos at en ny paragraf i straffeloven, § 267a, innført 1. juli 2021 vil kunne tas i bruk for å straffeforfølge slike hendelser i Norge.

– Den omhandler deling av krenkende bilder, video og lydopptak som blir publisert eller delt på nett uten samtykke. Denne bestemmelser rammer også animasjoner med bruk av ekte foto/video, opplyste Mari Lerdal, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, den gangen.

AI-ekspert: – Kjempelett

Inga Strümke, førsteamanuensis innen kunstig intelligens ved NTNU, sier til VG at vi kommer til å se mer av slikt AI-generert innhold i fremtiden.

– Innenfor dette domene, er det slik at hvis du kan tenke det, så kan du gjøre det. Jeg vil så klart ikke oppfordre folk til å teste hvor lett det er, men det er kjempelett. Det forundrer meg at vi ikke allerede ser mer av det, sier Strümke.

Videre forteller hun at dette potensielt kan bli et av de store medieskiftene i vår tid.

– Det er bare et spørsmål angående tid og menneskelig atferd hvor mye av vår digitale sfære som kommer til å være fylt opp med uekte innhold. Teknologien og potensialet er her for at vi går inn i en helt ny tidsalder.

AI-EKSPERT: Inga Strümke har en lang publiseringshistorikk som forsker, men «Maskiner som tenker» er hennes første bok til et breddepublikum. Strümke er født i Tyskland, men har bodd i Norge siden hun var fire år.

– Hvordan skal man forholde seg til denne utviklingen?

– Vi kan se det på to nivåer. Det ene er på individnivå. Ikke stol på ting du ser. Alt du ser kan være fake. Du må nesten gå ut ifra at du ikke klarer å avsløre om det er fake. All tekst, lyd og bilde kan være AI-generert. Vær mer kritisk enn du noen gang har måttet å være, sier hun og fortsetter:

– På samfunnsnivå må vi jo spørre oss om hvor hardt vi skal forby og sanksjonere dette her. Det slås veldig hardt ned på falskt innhold i den fysiske verden. Hvis noen forfalsker klokker, da er de kriminelle, og de vet det.

Strümke sier imidlertid at det er mye vanskeligere å etterforske i den digitale verden, og at det er mye mer uoversiktlig.

– I den digitale verdenen er det mye vanskeligere å følge spor, og siden det er så mye enklere å lage slikt som dette, kan det hende at det blir utrolig mye mer av det, og at det da blir vanskeligere å slå ned på.

Strümkes bok «Maskiner som tenker» gikk i mai til topps på den norske boklisten, og ble etter fem dager utsolgt. VGs anmelder ga boken terningkast fem.