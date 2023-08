NY GJENG KLAR FOR KAMP: Den nye sesongen av «Good Luck Guys» kommer på Prime Video i november.

Disse er med i sesong to av «Good Luck Guys»

Realityprofil Mayoo Indiran, Tiktok-profilene Oda Rikheim og «Barisbrevik» er blant deltagerne som skal kjempe seg gjennom tøffe uker i Thailand.

Med Adam Schjølberg og Tonje Frigstad som programledere følger seerne seks influencer-par gjennom et konkurransedrevet realityprogram fra en øde strand i Thailand.

Kun ett vinnerpar står igjen til slutt.

I fjor var «Good Luck Guys» en av de store satsningen på strømmetjenesten til Amazon Prime – Prime Video - i Norden.

Nå skal de altså i gang med ny sesong. Den andre sesongen av «Good Luck Guys» er produsert av Mastiff og lanseres 10. november på Prime Video.

Mayoo Indiran (32) og Thammy Dias (32)

Indiran er kjent fra en rekke programmer som «Sofa», «Kompani Lauritzen» og «Paradise Hotel». Thammy Dias har vært med i sesong to av den norske versjonen av «Love Island».

Anny Isabella Øvrehus (24) og Snorre Klanderud (28)

Øvrehus er kjent ansikt på Tiktok, og er med i jentebandet Baddies. Klanderud er for mange kjent som «Snorrepus» fra podkasten «Kontoret» sammen med Oskar Westerlin.

Sebastian Brevik (25) og Thea Hope (32)

Brevik er for de fleste kjent som «Barisbrevik» på Tiktok, og har medvirket i serien «Norske Beefer» på NRK. Hope er videojournalist i Dagbladets Rød Løper.

Julian Pieter Roos Rassat (24) og Silje-Marie Reffelt Pedersen(25)

Rassat er kjent fra «Kompani Lauritzen: Tropp 1», og ble i 2023 nominert til «Publikumsprisen» til Gullruten for deltagelsen i samme program. Reffelt var i 2021 med i «Ex on the Beach».

Guro Eide Paulsen (30) og Herman Keim (24)

I 2022 var Paulsen en av Norges mest kjente profiler på Tiktok, under navnet «Gurobelly». Keim er profesjonell danser.

Niklas Tangen Klein (26) og Oda Rikheim (23)

Klein har vunnet Norgesmesterskap i poker to ganger, og er for mange kjent som ekskjæresten til Linni Meister. Rikheim er tiktoker og influencer, og er sammen med Anny Isabella Øvrehus en del av Baddies. I pressemeldingen fra Prime fremkommer det at de to ikke kjenner hverandre fra før, men at «det kan se ut som at de får en ekstra god tone under innspillingen».

