Shonda Rhimes på Emmy-utdelingen i september.

«Grey’s Anatomy»-skaper Shonda Rhimes: Forlater Twitter i protest

Flere film- og serieskapere sier de vil forlate Twitter etter Elon Musk kjøpte selskapet.

Shonda Rhimes er klar i talen i sin nyeste Twittermelding:

«Blir ikke hengende her for det Elon har planlagt. Ha det.»

Rhimes er skaperen av legeseriesuksessen «Grey’s Anatomy». Hun har foreløpig ikke slettet Twitterkontoen sin.

Verdens rikeste mann Elon Musk kjøpte Twitter tidligere denne uken og måtte punge ut med 44 milliarder dollar for mediegiganten.

Elon Musk om Twitter-kjøpet: – Gjorde det for menneskeheten

Det ser ikke ut som alle er like fornøyde med det.

«This is us»-produsenten Ken Olin har også utrykket skepsis til Musks overtagelse av sosiale medier-plattformen.

«I’m out of here», skrev han på Twitter fredag, altså: «Jeg er ferdig her».

Tidligere har han også skrevet: «Den dagen @elonmusk tar eierskap av Twitter, er jeg ute.»

Også hans profil er fortsatt tilgjengelig.

Samtidig er det noen som velger å bli værende på plattformen.

Rob Reiner fra 2018. Reiner er anerkjent skuespiller og regissør.

Skuespiller og «When Harry met Sally»-regissør Rob Reiner skriver:

«For de som kjemper for å bevare vårt konstitusjonelle demokrati, er det ikke tiden for å forlate Twitter nå. Nå er det på tide å STEMME BLÅTT!»

Blått er fargen til det demokratiske partiet i USA. Det republikanske partiet har fargen rød.

Musk har ved flere anledninger kritisert sosiale medieplattformer for å utestenge brukere, blant annet mente han Twitter «sensurerte ytringsfriheten» da de utestengte Donald Trump. Han vil likevel ikke åpne demningen helt, hevder han i innlegget.

– Twitter kan ikke være et fristed, hvor alt kan bli ytret uten konsekvenser. I tillegg til at man må følge lands lover, må plattformen være varm og gjestfri for alle, skrev han torsdag.