LANGTEKKELIG: Prinsesse Charlotte var omsorgsfull storesøster for prins Louis så ut til å kjede seg. De to satt mellom pappa og mamma, prins William og prinsesse Kate.

Derfor forsvant prins Louis (5) fra kroningsseremonien

To timer var i lengste laget for en utålmodig femåring. Men exiten var planlagt.

Lille prins Louis, yngstebarnet til prins William (40) og prinsesse Kate (41), hadde naturlig nok manges øyne på seg under kroningsgudstjenesten i Westminster Abbey lørdag.

Femåringen var også en yndling for TV-kameraene, som sendte begivenheten direkte ut til hele verden.

Men etter å ha vridd seg på benken i lang tid, gjespet, pekt og sett seg undrende rundt, mens han snakket til storesøster prinsesse Charlotte (8), forsvant lilleprinsen.

GJEEESP: Prins Louis før han ble geleidet bort.

Hello Magazine skriver at Louis’ barnepike, Maria Teresa Turrion Borrallo, hentet gutten og geleidet ham ut midtveis.

Men det var planlagt, skriver bladet.

Også Daily Mail og Entertainment Tonight melder at det var planlagt fra start at femåringen skulle få en pause underveis.

Han kom nemlig tilbake mot slutten av seremonien, og var på plass da alle sang «God Save The King».

Likevel skapte det forvirring for de som rapportertee på direkten. BBCs Jon Kay tvitret: «Hvor ble han av?».

BORTE: Prinsesse Charlotte flyttet seg nærmere mamma på kirkebenken etter at prins Louis forsvant.

Kanskje var det i overkant hektisk også i tiden før kroningen.

Daily Mail skriver nemlig at William, Kate og barna så ut til å komme for sent til Westminster Abbey, fordi de ankom kirken etter at hestevognen med kongen og dronningen hadde ankommet.

Da kong Charles (74) og dronning Camilla (75) var klar for å stige ut av vognen, hadde alle de andre gjestene for lengst satt seg.

Avisen skriver at ifølge programmet skulle også prins William og familien da ha inntatt første rad.

ROPTE: F.v.: Hertuginne Sophie, prinsesse Charlotte, prinsesse Anne, prinsesse Kate, prins Louis og prins William.

I stedet skal prinseparet ha inntatt sine plasser etter at kongen allerede var i ferd med å spasere opp midtgangen.

Etter at gudstjenesten var overstått, så imidlertid prinsefamilien ut til å ha senkede skuldre på balkongen på Buckingham Palace. Også da sørget lille Louis for å stjele stor deler av showet.

På TikTok flommer det over med videoer av femåringen:

GJØGLER: Prins Louis fikk også de andre på balkongen til å smile. F.v.: Hertuginne Sophie, prinsesse Charlotte, prinsesse Kate, prins Louis og prins William.

Prins Louis er kjent for å være en liten skøyer. Også da hans avdøde oldemor, dronning Elizabeth, ble hedret med diamantjubileum i fjor sommer, stjal han showet på balkongen.

Da flykortesjen passerte over Buckingham Palace, holdt prinsen hendene foran ørene og så ut til å skrike ut sin frustrasjon over den høye lyden.

I FJOR: Prins Louis på balkongen med oldemor dronning Elizabeth, da hun feiret 75 år på tronen.

At Charlottes og Louis’ storebror, prins George (9), ikke satt sammen med familien, skyldtes at han hadde et helt spesielt oppdrag under hele seremonien.

George var nemlig såkalt «Page of Honour», det vil si at han var hjelper for bestefar Charles da han ble kronet. Blant annet hjalp niåringen til med å bære slepene på de ulike kappene.

HJELPER: Prins George (9) i rødt bakerst til venstre.

«For. En. Dag», konkluderte prins William og prinsesse Kate på Instagram etter at alt var overstått lørdag.

«Tusen takk til alle som bidro», skriver de.

