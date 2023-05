RØD LØPER: Dennis Siva Lie og Marte Bratberg under Gullruten i 2022.

Ferdig i God kveld Norge

Både Marte Bratberg og Dennis Siva er ferdige i «God kveld Norge».

Det blir endringer i det populære TV 2-programmet «God kveld Norge», og ut forsvinner de to nåværende programlederne Marte Bratberg og Dennis Siva.

Det bekrefter pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Årsaken skal være store endringer i kjendis-satsingen til «God kveld Norge».

– Dette er en justering av kjendis-satsingen til «God kveld Norge»-redaksjonen. De skal fortsetter å levere kjendisnyheter og video til TV 2 både dag og kveld, slik at alle leserne våre alltid er oppdatert om kjendisnyheter. Nå blir det i enda større grad spisset mot å være til stede der kjendisene er, og dermed i mindre grad knyttet til studio, sier Dahl til VG.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Samarbeidet skal avvikles til sommeren. Dahl sier at de er veldig godt fornøyde med innsatsen til både Bratberg og Siva, og uteluukker ikke framtidige samarbeid med profilene.

– Marte er nettopp ferdig med innspillingen av en serie som kommer på TV 2 Play i slutten av mai. Men per nå har vi ingen umiddelbare videre planer for Marte og Dennis, sier Dahl.

Siva har vært programleder for God kveld Norge i drøyt et år. Høsten 2020 ble Bratberg programleder for programmet sammen med Niklas Baarli og Dorthe Skappel.

Programmet har blitt ledet av en rekke kjente personer de siste årene i tillegg til de allerede nevnte profilene.

Sophie Elise, Tonje Frigstad, Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl har også sittet i programlederstolen i ulik lengde.