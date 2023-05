ALLES VENN: Viggo Venn er denne uken en av de mest omtalte underholdningsartistene i Storbritannia etter at han gikk til finalen i «Britain’s Got Talent» med klovneriene sine tirsdag.

«Britain’s Got Talent»-finalist Viggo Venn: − Norges fremste klovn

Klovnen Viggo Venn (34) er i ferd med å bli kulthelt i Storbritannia. Til helgen stiller han i finalen i «Britain’s Got Talent». Men hvem er han egentlig?

– Viggo Venn er Norges fremste klovn. Komiker og verdenslasaron med klovneri i kofferten, sier komikerkollega Lars Berrum.

Sammen med Martin Beyer-Olsen har han NRK-podkasten «Berrum & Beyer snakker om greier», der Viggo Venn (ja, det er hans riktige etternavn) har vært med ved flere anledninger. Under semifinalen av «Britain’s Got Talent» tirsdag samlet komikerparet klovnefans på Nieu scene på Torshov i Oslo for å følge Venns vei til finalen direkte på britiske ITV.

– Det var fullt hus og Melodi Grand Prix-stemning der, forteller Lars Berrum som akter å gjøre det samme under selve finalen kommende søndag.

– Klart vi må heie videre på klovneriet. Men det er mulig vi må opp i størrelsen på lokalet da, sier han.

Det var et ekstatisk stående publikum som tirsdag jublet over Viggo Venns finaleplass i «Britain’s Got Talent».

Men kanskje til fortvilelse for hoveddommer Simon Cowell som allerede i auditionrunden tidligere i vår trykket på den røde knappen for å bli kvitt hele Norges Venn.

Det klarte han ikke, og Cowell måtte tåle et par stikk fra Viggo Venn under semifinalen.

Hvem er Viggo Venn?

– Viggo er del av en internasjonal gjeng med klovner som reiser verden rundt med klovneriene sine. Han har en enorm dedikasjon til og full kontroll på faget sitt. Han virkelig dyrker og elsker det han driver med, sier Lars Berrum, som har fulgt Venns karriere med beundring og respekt de siste årene.

Han tror likevel ikke at Viggo Venn vil ta helt av om han skulle gå til topps på søndag, selv om «Britain’s Got Talent» fremdeles er stort i Storbritannia med 6,2 millioner seere på premieren i april.

– Nei, selvfølgelig vil det åpne seg andre og større kommersielle dører, men jeg tror han er med i showet på grunn av litt overskudd, at det er litt humor i det. Med hans livsfilosofi behøver ikke deltagelse bety annet enn gøy for hans del. Og det er definitivt litt humor i det som bare er morsomt, men som ikke nødvendigvis har noe innhold. Det er jo klovneriets styrke, mener Lars Berrum.

Det har ikke lykkes VG å få direktekontakt med Viggo Venn i løpet av onsdagen, hverken på telefon, tekstmelding eller e-post. Det som imidlertid er helt sikkert, er at han ikke lenger er innelåst på en pub i Brighton morgenen etter et show, der han befant seg da Beyer & Berrum-duoen snakket med ham tidligere i mai.

Der fortalte vår Venn også at det var «helt sykt» å nå semifinalen i «Britain’s Got Talent».

– Alle komikeres drøm er å være på «Live at the Apollo» (populært standupshow på BBC, red.anm.). Det har jeg ingen sjanser til, det kan jeg vel se. Men det sykeste er at nå som jeg har nådd semifinalen så går den live fra The Apollo! Det blir stas, fortalte Viggo Venn.

Viggo Venn er fra Kongsberg-distriktet og startet – ifølge sin norske agent Feelgood & iStage – i sin tid Standup Kristiansand og er norgesmester i teatersport med improgruppa Lausungene.

Klovneutdannelsen har han fått på den franske, fysiske teaterskolen Ecole Philippe Gaulier, der også Sascha Baron «Borat» Cohen har studert.

Siden 2016 har Viggo Venn turnert nær sammenhengende med sine show i USA, Australia og Europa. Han har samlet en rekke priser og utmerkelser, blant annet på verdens største performancekunst-festival Edinburgh Festival Fringe.