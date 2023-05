SPILTE I NORGE: Her er Taylor Hawkins og Dave Grohl på scenen i Telenor Arena på Fornebu i 2015.

Foo Fighters har funnet ny trommis

Det er Josh Freese som tar over som trommeslager i rockebandet Foo Fighters etter Taylor Hawkins død.

Rockebandet Foo Fighters har annonsert trommeslageren som skal erstatte Taylor Hawkins, skriver nettsiden Deadline søndag.

Den utvalgte er trommeslageren Josh Freese.

Bandet skal ha annonsert den nye trommisen under en «livestream» søndag. Der forteller bandet at Reese skal fylle trommeslagerplassen de kommende månedene under sommerturnéen.

Ifølge Billboard har Freese tidligere vært trommeslager for kjente band som Guns N`Roses, A Perfect Circle og Nine Inch Nails.

DØDE: Taylor Hawkins spilte i «Foo Fighters» fra 1997 frem til han døde i fjor.

Bandets tidligere trommeslager, Taylor Hawkins, døde 25. mars i fjor, 50 år gammel mens bandet var på turné i Bogotá.

– Vi er knust av det tragiske og uventede tapet av vår kjære Taylor Hawkins. Hans musikalske kraft og smittende latter vil leve i oss alle for alltid, skrev bandet på Twitter.

