FØRST UT: Alessandra er aller først ut i første semifinale i årets Eurovision Song Contest. Den første semifinalen arrangeres tirsdag 9. mai.

Eurovision: Hotellrom til 30.000 finalenatten

Leter du etter hotellrom i Liverpool på Eurovisions finalekveld, må du grave dypt i lommene.

Det er det britiske selskapet BonusCodeBets som har analysert prisene på hotellrom og airbnb i Liverpool på selve finalekvelden i Eurovision Song Contest, lørdag 13. mai.

Analysene viser at gjennomsnittsprisen på hotellrommene i byen akkurat denne natten er på 2615 Euro. Det utgjør 29.600 kroner.

For én natt.

– Hotellprisene er helt horrible i år. Når billettpakken for fansen i tillegg koster 12.000 kroner for de beste billettene, har det gjort at det er rekordfå som ser liveshowene, sier president Morten Thomassen i den norske MGP-klubben.

– Mange i MGP-klubben står over i år og håper på et billigere land neste år, sier han.

Det er allerede kjent at Liverpools hoteller umiddelbart økte prisene radikalt da byen ble tildelt Eurovision i oktober i fjor, men størrelsen på økningen er oppsiktsvekkende.

– Vi ser alltid en topp i overnattingspriser rundt store arrangementer, men Eurovision-prisene er uten sidestykke. Det vitner om konkurransens popularitet og en lojal fanbase over hele verden, heter det i en uttalelse fra BonusCodeBets som har undersøkt hele 4200 hotellbestillinger i Liverpool den aktuelle natten og sammenlignet dem med helgene før og etter Eurovision-arrangementet.

Prisøkningen tilsvarer et hopp på hele 383 prosent i forhold til prisene i en vanlig weekend.

Det er billigere – men langt fra billig – å velge enklere overnatting enn et hotellrom. Gjennomsnittsprisen på Airbnb ligger på 665 Euro fra lørdag til søndag. Det utgjør 7540 kroner og er en prisøkning på 359 prosent i forhold til en normal lørdagsovernatting.

Men det er håp, skal vi tro BonusCodeBets. Ifølge selskapet skal det fremdeles være ledig plass i en bobil fire kilometer unna arenaen der Eurovision avvikles. Den kan du få for 77 Euro, eller 875 kroner.

Men du kan også slå på stortrommen og leie et privathus på 120 kvadratmeter i Anfield-området. Det vil i så fall koste deg 22.667 Euro, eller 257.500 kroner ...