TILTALT: Kristian Valen er blant annet tiltalt for grov overtredelse av våpenloven. Han nekter straffskyld.

Kristian Valen møter i retten mandag: − Han er kampklar

I den omfattende tiltalen mot Kristian Valen krever politiet blant annet inndragelse av over 50 våpen.

– Han er kampklar og mener at han ikke har gjort noe galt, sier Valens forsvarer, Bernt Heiberg i advokatfirmaet Elden, til VG.

Mandag må den kjente komikeren møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov overtredelse av våpenloven, ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse.

Valen nekter straffskyld.

– Slik vi ser det er det en veldig spesiell sak og uforståelig at dette er en sak som går for domstolene. Våpenanklagene er det som på papiret ser mest alvorlig ut, men realiteten er at det er filmrekvisitter tilhørende Valens produksjonsselskap, sier forsvarer Heiberg.

Det er satt av fem dager til rettsforhandlinger i Oslo tingrett. Der skal blant annet sketsjer og humorinnslag skal legges frem som bevis.

– I retten skal vi vise hvordan disse våpnene har vært i bruk. Dette er ikke snakk om våpen, men rekvisitter, sier Heiberg.

Saken skulle opprinnelig opp for tingretten i fjor sommer, men ble utsatt som følge av at politiet utvidet tiltalen til å gjelde enda flere våpen.

Totalt krever nå politiet inndragelse av over 50 våpen.

Info Dette er Valen tiltalt for Torsdag 20. februar fant politiet over ti skytevåpen hjemme hos Valen. Våpnene var ikke registrert som deaktivert i nasjonalt våpenregister og ikke deaktivert i henhold til regelverket. Valens forsvarer har uttalt at disse våpnene ble plombert av velrenommerte selgere og delvis politiet selv – og at Valen dermed ikke kan klandres for dette.

I boligen hans fant de to batonger som fremsto som voldsprodukter. De fant også en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet – som er i strid med våpenloven.

Tiltalen mot Valen omfatter også narkotikaovertredelse, etter at politiet gjorde et beslag av over 800 tabletter som skal ha inneholdt narkotiske virkestoff. Valen har tidligere uttalt at dette er medisin han har fått fra lege, og at han har dokumentasjon på dette.

I tiltalen fremkommer det også at politiet krever inndragelse av en rekke våpen og henviser til straffelovens paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling». Vis mer

På listen er det blant annet oppført en rekke pistoler, automatgevær, rifler og airsoft-våpen – samt en «Eurocop, lekepistol».

– Noen av våpnene stammer fra da han hadde våpenkort og hadde lov til å ha våpen. Da han sa fra seg våpentillatelsen leverte han våpnene til politiet og ba dem om å plombere dem før han fikk de tilbake, sier forsvarer Heiberg og fortsetter:

– De resterende våpnene har han kjøpt av kjente våpenforhandlere som ferdigplomberte rekvisitter. Han har fått beskjed om at disse har vært plombert i henhold til regelverket.

– En belastning

Forholdene i tiltalen strekker seg tilbake til februar 2020.

– Vi har forsøkt å pushe på og få saken opp tidligere. Det er en belastning å ha noe slikt hengende over seg, sier Heiberg.

VG har blant annet spurt politiet om hvorfor det har tatt så lang tid før saken har kommet opp for retten.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen opplyser at påtalemyndigheten ikke ønsker å kommentere saken i forkant av rettssaken, men sier at politiet alltid ser alvorlig på saker hvor våpen er involvert.

Dette er ikke første gang Valen møter i retten.

I 2017 ble komikeren i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook. Året før hadde Valen etter et besøk av politiet la ut et innlegg på Facebook med bilder av to politimenn, og hvor han utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kunne oppgi identitet og adresse på vedkommende.

Valen hevdet hele tiden at Facebook-innlegget ikke var ment som trusler og slapp fengselsstraff.

I mars 2020 sendte Valen ut en pressemelding om at han den siste tiden hadde vært gjennom en krevende periode, der alkohol har «blitt en følgesvenn som har tatt overhånd». Han la seg inn til avrusing kort tid senere.