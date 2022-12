PAR: Marius Borg Høiby og Nora Haukland på Halloween-fest i november.

Nora Haukland om det første møtet med Marius Borg Høiby: − Jeg sendte ham en melding

Nora Haukland (25) letter på sløret om forholdet med Marius Borg Høiby (25).

Artikkelen oppdateres.

Influencer og realitykjendis Nora Haukland snakker om kjærligheten i Ida Fladens (36) podkast «Ida med hjertet i hånden».

Der betror Haukland at de har vært sammen siden 26. juni, og at de ble kjent via Hauklands venninne Karianne Vilde Wølner, som fungerte som en slags budbringer av komplimenter mellom de to i starten – før de møttes.

Haukland og Høiby fulgte hverandre på Instagram, men siden han var treg med å ta initiativ, tok hun ansvar.

– Jeg sendte ham en melding og spurte om når han hadde tenkt å hente med på motorsykkel, forteller Haukland.

Han skal da ha svart veldig sarkastisk at han akkurat skulle til å sende meg en melding.

– Som han selvsagt ikke skulle, sier Haukland.

Men resultatet var at de møttes samme dag.

– Jeg tenkte: Shit, han er hot. Og så kjørte vi motorsykkel, sier Haukland og forteller at de dro hjem til ham.

INFLUENCER: Nora Haukland, her på et arrangement i Oslo i september.

Haukland var opptatt av at det ikke skulle kysses på første date. Det var ikke i hennes plan å få seg kjæreste, men at hun falt for Høiby – som hun beskriver som en smart person med god energi.

– Marius er så flink til å snakke om følelser, noe som jeg elsker, for han er så reflektert.

Hun sier at mens hun er stresset, så er kjæresten tålmodig og positiv.

Haukland, kjent fra blant annet realityserien «Love Island», bekreftet overfor VG i slutten av september at hun dater kronprinsesse Mette Marits sønn, Marius.

– Vi har egentlig prøvd å ikke si så mye, men hva skal man gjøre? Kjærlighetslivet er veldig, veldig fint. Han er en utrolig bra fyr, som jeg er veldig glad for å ha møtt, uttalte realitykjendisen.

