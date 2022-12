TWITTER-KRANGEL: Andrew Tate tagget Greta Thunberg da han skrøt av utslippene til bilene sine. Nå svarer klimaktivisten med «getalife».

Greta Thunberg med Twitter-stikk mot Andrew Tate

Klimaaktivist Greta Thunberg (19) svarer Andrew Tate (36) og kaller Twittermeldingen hans for «smalldickenergy».

Det hele startet med at den kontroversielle kickbokseren Andrew Tate skrøt av sine luksusbiler i et Twitterinnlegg, og henvendte seg til klimaaktivist Thunberg.

«Hei Greta Thunberg. Jeg har 33 biler» skrev Tate og viste til hvor store motorer hans Bugatti og to Ferrari-biler har.

«Dette er kun begynnelsen. Vær så snill og gi meg eposten din slik at jeg kan sende deg den komplette listen over bilsamlingen min og de enorme utslippene til hver av dem» skriver Tate.

«Ja, vær så snill å opplys meg» svarer Thunberg onsdag, og legger til:

«Mail meg på smalldickenergy@getalife.com».

«Smalldickenergy» er ifølge Urban Dictionary et begrep for at en person oppfører seg arrogant for å kompensere for at han har liten penis - og er ofte forbundet med egenskaper som giftig maskulinitet, feighet og aggressivitet.

Tate har foreløpig ikke kommentert Thunbergs svar.

På grunn av kontroversielle uttalelser som har skapt massiv kritikk har Tate tidligere blitt utestengt fra Facebook, Instagram og Tiktok - apper hvor han hadde millioner av følgere. I forbindelse med at Elon Musk tok over Twitter tidligere i år, fikk Andrew Tate tilbake profilen.

LES OGSÅ: Derfor er Andrew Tate kontroversiell.