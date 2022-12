ÅPNER HJEMMET SITT: Kristin Gjelsvik skal feire en litt annerledes jul.

Kristin Gjelsvik etter bruddet: − Blir en veldig spesiell julaften

Kristin Gjelsvik synes det er vondt å feire jul uten sønnen etter bruddet. Nå har hun invitert opp mot 30 fremmede til hjemmet i Drammen for julefeiring, forteller hun.

– Det handler jo om å gjøre en litt sårbar og trist situasjon om til noe skikkelig fint, sier Kristin Gjelsvik (36).

For første gang skal hun feire jul uten sønnen sin Falck, etter at hun og Dennis Poppe Thorsen (31) gikk fra hverandre tidligere i år.

At denne julen blir uten sønnen, kjenner hun på kroppen.

– Det blir jo veldig spesielt, det har jeg jo ikke gjort før, så lenge han har levd, sier hun og fortsetter:

– Det blir så rart ikke å skulle våkne opp med ham på julaften, og se den gleden i øynene til dette lille mennesket som åpner julegaver og alt som skal skje den dagen.

Derfor ønsket hun å gjøre noe fint ut av den triste situasjonen.

– Det føler jeg at jeg er på vei til å gjøre nå. Nå åpner jeg jo hjemmet mitt for vanskeligstilte som ikke har noen å feire jul med, eller mennesker som synes at jul er skikkelig dritt, rett og slett.

Hun sier at hun nå har invitert fremmede fra blant annet Sarpsborg, Ski og Jessheim til julefeiring i hjemmet sitt i Drammen.

– Det er vel bortimot 30 mennesker som kommer. I ulike aldre, gamle og unge, enslige mødre med små barn. Det kommer til å bli så fint. Så det kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig mye til.

Selv om hun styrer det meste selv, får hun også hjelp til mat og drikke fra større aktører.

– Ellers blir det jo bare å pynte og gjøre det fint og få på plass bord og stoler. Fyre i peisen og ta på julemusikk, så jeg tenker det skal bli god mat og hygge.

Gjelsvik håper å skape fine minner denne kvelden.

– Skape en kveld som er varm og fin og trygg og god, at det føles og oppleves som en skikkelig fin kveld for alle involverte. Jeg tror det kommer til å bli utrolig fint.

