PLANTET SAMMEN: Shabana Rehman var med da Zahid Ali og samboeren hans ønsket å plante et tre i hagen deres for Rehman tidligere i år.

Komiker Zahid Ali om Shabana Rehman: − Hun var min beste venninne

Komiker Zahid Ali sier hans gode venninne Shabana Rehman beholdt humoren til siste stund før hun døde. I hagen hans vokser nå et tre som Rehman var med å plante etter hun fikk påvist kreftdiagnosen.

De siste dagene har Ali konstant gått og kikket på mobiltelefonen med en klump i magen.

Torsdag kom beskjeden: Shabana Rehman er død, 46 år gammel.

For bare få dager siden besøkte han Rehman på sykehuset. De har kjent hverandre siden de to gikk på barneskolen sammen på Nordstrand.

– Hun kunne knapt prate og jeg skjønte at hun var dårlig.

Han satt der rundt en times tid. Også moren til Shabana var til stede i rommet, forteller han.

Hvisket i øret hans

På forhånd hadde han øvd på setninger for å kunne uttrykke seg i den tøffe stunden. Siden dagen Rehman fikk påvist kreften har Ali slitt med å formulere seg og si noe fornuftig. Deres relasjon har alltid vært basert på tull og tøys, forteller han.

GODE VENNER: Zahid Ali og Shabana Rehman fra en innspilling av en komiserie i 2013.

– På et tidspunkt pekte hun på meg og ville jeg skulle komme nærmere. Det var noe alvorlig over det hele, og det føltes som hun skulle si noe viktig. Jeg bøyde meg sakte frem, redd for å røske tak i noen sykehusledninger. Så sa hun «du kunne ha gredd deg før du kom».

– Det var det siste hun sa til meg. En ironisk tøysekommentar som viste at hun hadde humør og humor til siste stund. Jeg sa til familien hennes at det var så fint at de hadde humoren sin i behold. Det er sånn jeg kjenner henne.

– Helt forferdelig

At Rehman nå er død, tar Ali veldig tungt.

– Det har vært helt forferdelig. Det er helt forferdelig. Hun var min beste venninne, og en av de jeg har kjent lengst av folkene fra barndommen.

Ali sier han og Rehman har hatt jevnlig kontakt på melding og telefon gjennom sykdomsperioden. Han synes det har vært tøft å følge vennen sin gjennom det hele.

– Sykdommen er like forferdelig som jeg alltid har lest og hørt. Hun ville jeg skulle se på intervjuet hennes med Lindmo, men jeg har ikke klart å se på noen ting. Jeg har syntes at det har vært for vanskelig og for trist.

Plantet Magnolia-tre

Noen måneder etter Rehman fikk påvist bukspyttkjertelkreft med spredning, sto hun sammen med Ali og samboeren hans i hagen deres i Horten.

De hadde med seg en spade og en Magnolia-plante.

– Vi skulle plante et tre for henne. Det syntes hun var en veldig hyggelig og artig gest. Hun hadde masse krefter så hun spadde og plantet det treet.

– I ettertid har huun spurt flere ganger om treet er der fortsatt. Og det er det.

Ali sier de har utallige minner sammen.

– I gamle dager gjorde vi mange morsomme ting sammen, og da vi ble voksne gjorde vi det samme. Tull og tøys og fjas, og mange dumme, teite og fine minner.

Bobbysocks-minne

Han minnes da Bobbysocks vant Melodi Grand Prix i 1985, og Rehman var i ekstase da Ali fant ut at Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen befant seg på den lokale bensinstasjonen – og de to kunne løpe i full fart for å få autograf.

Han minnes også de hundrevis av gangene de har spist gode måltider sammen. Og de gangene Rehman besøkte ham i Horten, og de satt på de bruneste pubene for å drikke øl.

– Hun var en utrolig dyktig samfunnsdebatt og hadde et skarpt blikk og alltid friske tanker. Men for min del handler det om at en god venn har gått bort. Mange sider i min dagbok er på en måte forsvunnet.

Bonde Tusvik: – Mullaløftet en milepæl

Etter dødsfallet ble kjent torsdag har flere kjente profiler hyllet Shabana Rehman.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik er en av dem.

– Shabana var fantastisk morsom på scenen. Mullaløftet vil jeg si er en milepæl i norsk komikerhistorie, siden det traff så godt i tid og rom, skriver hun i en sms til VG.

Rehman skapte nemlig store overskrifter da hun i 2004 gjorde det såkalte Mullah-løftet.

SE VIDEO: Løftet som gikk verden rundt: – Han ble rasende

Mangeårig leder for Standup Norge og Latter, Elina Krantz, kjenner Shabana Rehman fra mange år tilbake.

Hun mener Rehmans innsats og virke har vært forbilledlig for veldig mange.

- Shabana var en sterk og viktig stemme. Hun var banebrytende og hun ble et forbilde for mange. Det er så trist at hun er gått bort så alt for tidlig. Og mine tanker går til hennes nærmeste, skriver Krantz til VG.