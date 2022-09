DA HUND MØTTE HENNE: Candy – en blanding av corgi og dachs - var en av dronningmorens favoritter.

Hva skjer med dronning Elizabeths hunder nå?

Dronning Elizabeth elsket sine mange corgi-hunder. Nå lurer mange på hva skjer med dem etter hennes død.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fra familien fikk sin første hun da hun var syv år gammel, ble dronningen ofte sett med en av sine mange, små corgi-hunder.

– Hundene var dronningens første store kjærlighet – og de kommer til å bli hennes siste store kjærlighet, sa kongeekspert og forfatter, Ingrid Seward til Newsweek like før dronningen døde torsdag ettermiddag.

Buckingham Palace har så langt ikke sagt noe om hva som skjer med de fire hundene etter dronningens død. Men Seward mener at det er ikke usannsynlig at noen av barna til dronningen vil ta over ansvaret for hundene.

HOLLY OG JAMES BOND: Corgi-hund Holly var dronningens favoritt. Hun var med på det meste. Som her i James Bond-sketsjen sammen med dronningen og Daniel Craig i forbindelse med OL i London i 2012.

– Mest sannsynlig blir det prins Andrew – det var han som ga to av hundene til dronningen, sier hun til magasinet.

En annen forfatter med godt kjennskap til kongehuset, Penny Junor, sier til Newsweek at det også er en mulighet for at noen i staben, som hadde mye av det daglige ansvaret for hunden, overtar en eller flere av hundene.

– Flere av dem var veldig tett på hundene, sier Junor.

Monty Roberts, som gjennom en årrekke har vært en av dronningens private rådgivere når det gjelder hunder og hester, har tidligere sagt at dronningen ikke ønsker å etterlate seg noen av sine hunder når hun dør. Derfor skal hun i 2015 ha sagt at hun ikke ønsket anskaffe flere valper.

Til tross for dette, så ga prins Andrew og døtrene hans, prinsessene Beatrice og Eugenie en corgi-valp til dronning Elizabeth samme dag som avdøde prins Phillip ville fylt 100 år.

Så sent som i januar fikk hun også Lizzy, en fire år gammel cocker spaniel – oppkalt etter dronningen selv.

Den eldste av dronningens hunder var Candy, en 13 år gammel dorgi.

ALLTID EN CORGI: Selv om dronningen også har hatt andre hunder, var det alltid en corgi ved dronningens side når hun var ute på tur.

Dronningen har siden 1945 hatt intet mindre enn 30 corgier. Mange av dem nedstammet fra Susan som hun fikk i 18 års presang. På ett tidspunkt skal det ha vært hele 13 hunder av denne rasen som fartet rundt i slottets korridorer. Det var dronningens far, George VI, som allerede i 1933 sørget for at den første corgien, som het Dookie, kom inn i den engelske kongefamilien.

Noen av corgiene fikk en helt spesiell plass i dronningens hjerte, som Holly som døde i 2018.