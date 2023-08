SKILT: Jwan Yosef og Ricky Martin på den røde løperen i California i fjor.

Ricky Martin bryter tausheten etter skilsmissen: − Ikke en nylig avgjørelse

Da Ricky Martin (51) og Jwan Yosef (38) kunngjorde i juli at de går hver til sitt, hadde de allerede gått gjennom en sorgprosess.

I juli ble det kjent at artist Ricky Martin og Jwan Yosef skulle skilles etter nesten seks års ekteskap. Det opplyste de selv i en felles uttalelse til People.

Nå avslører «Livin' la vida Loca»-artisten i et intervju med Telemundos at separasjonen fra Yosef startet allerede før pandemien, skriver ET Online.

– Jwan og jeg vil alltid være familie. Vi har to barn som vi skal oppdra sammen, og dette er ikke en nylig avgjørelse. Vi har planlagt denne situasjonen i lang tid, den er pre-pandemi, sier Martin.

POPMUSIKER: I løpet av sin musikalske karriere har Ricky Martin solgt over 60 millioner album over hele verden.

I tillegg til to barn sammen, som de har felles omsorg for, har Martin tvillinger fra før.

– Vårt største ønske nå er å kunne fortsette å ha en sunn familiedynamikk og et forhold der fred og vennskap står i sentrum, sa det tidligere paret til People i juli da de kunngjorde skilsmissen.

Den puertorikanske popstjernen giftet seg med syriskfødte Yosef, som er kunstner, i 2018. Yosef er født i Syria, men vokste opp i Sverige.

«Livin’ La Vida Loca»-sangeren og Yosef møttes over Instagram i 2015, og sto året etter frem som kjærester.

