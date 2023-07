«Euphoria»-stjerne Angus Cloud er død, 25 år gammel

Det bekrefter skuespillerens familie i en uttalelse til ET online.

Cloud er kjent for sin rolle som Fezco i HBO-serien «Euphoria».

Skuespilleren døde i familiens hjem i Oakland i California. Han ble bare 25 år gammel.

– Det er med et tungt hjerte at vi har måttet si farvel til et fantastisk menneske i dag. Som en artist, en venn, en bror og en sønn var Angus spesiell for oss alle på flere måter, sier familien i en uttalelse.

De forteller at Cloud fulgte sin egen far til graven forrige uke.

– Han strevde fryktelig med tapet. Det eneste som gir oss trøst nå, er vissheten om at han er sammen med faren sin igjen. Han var hans beste venn.

Familien opplyser videre til Entertainment Tonight at Cloud var åpen om at han hadde utfordringer med sin mentale helse. De skriver at de håper skuespillerens død vil kunne minne andre som sliter på at de ikke er alene.

– Vi håper verden husker ham for hans humor, latter og kjærlighet for alle, skriver de videre.

Etter suksessen med «Euphoria» der Cloud ifølge Harper’s Bazaar ble en fanfavoritt, fikk han flere filmroller. Skuespilleren hadde også en modellkontrakt med IMG Models.

HBO, som står bak suksesserien «Euphoria», sier til magasinet People at de har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.

– Han var svært talentfull og en elsket del av HBO- og «Euphoria»-familien. Vi gir våre dypeste kondolanser til hans venner og familie i denne vanskelige tiden.