KLAGET: Gaute Grøtta Grav har klaget til kommunen etter at fikk beskjed om at flere mindre bygg på eiendommen måtte rives.

Gaute Grøtta Grav har klaget på kommunens byggebeslutning

Kommunen ga både bot og beskjed om at flere mindre bygg på Gravs tomt måtte rives.

Tidligere denne sommeren la tidligere TV 2-profil og ordfører kandidat i Rauma kommune, Gaute Grøtta Grav, ut et Facebook-innlegg hvor han beklaget å ha satt opp flere mindre bygg på egen tomt.

Det dreide seg om et takoverbygg, et lite anneks og et vedskjul i følge Facebook-innlegget.

«Viktig at alt er på stell»

«Slik jeg leste veilederen for byggesøknader er disse byggene så små at man ikke trenger å søke byggetillatelse. Rauma Kommune er ikke enig i det, og gjorde meg oppmerksom på dette i fjor sommer.», står det videre i innlegget.

Det var Åndalsnes Avis som først omtalte saken.

Grav la seg flat og skrev at han nå skulle sørge for at byggene skulle bli godkjent og at det var «viktig at alt er på stell».

Han opplyste også om å ha glemt en svarfrist kommunen hadde satt til 20. juni og at han var lei seg for det.

Bot og forbud

Ifølge TV 2 sende Rauma kommune et brev til Grav med vedtak om forbud mot bruk av byggene og en bot på 30.000 kroner Det ble også gitt en bot 2000 kroner for hver dag byggene ble stående og ikke fjernet innen 17. juli.

Nå har ordførerkandidaten klaget på kommunens beslutning. Han har også bedt om at bøtene ikke begynner å løpe før klagen er behandlet.

Ifølge TV 2 er klagen nå oversendt til Statsforvalteren og en endelig behandling.

VG har vært i kontakt med Gaute Grøtta Grav som ikke har noen kommentar til saken.