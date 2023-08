POPULÆR: Jeremy Allen White har vært separert siden september i fjor.

«The Bear»-stjerne observert med ny flamme

Bare dager etter «The Bear»-skuespiller Jeremy Allen White delte et intimt øyeblikk med ekskona offentlig, kysset han modell-kollega på åpen gate.

Skilsmissen fra kona Addison Timlin er ennå ikke et faktum, men skuespilleren fra den populære serien «The Bear» ser allerede ut til å utforske sin nye tilværelse med stort engasjement.

Lørdag ble han observert offentlig med modell og skuespiller Ashley Moore. De to skal ha holdt hender mens de gikk en tur – før de kysset hverandre på åpen gate.

Kysset ble foreviget på bilder og video som er publisert av både kjendisnettstedet TMZ og People.

Ifølge Entertainment Today ble White separert 1. september 2022. Det kommer frem i skilsmissepapirene, som nettstedet har sett.

Det var mai i år at White og det som snart er ekskona, Addison Timlin, begjærte skilsmisse. Sammen har de to døtre.

Forrige helg ble White og Timlin sett sammen på datterens fotballkamp. Der skal White blant annet ha kysset Timlin på pannen – som startet spekulasjoner om en mulig gjenforening mellom de to, ifølge Page Six.

Den nye angivelige flammen, Moore, har 838.000 følgere på Instagram. I 2021 var 30-åringen å se i TV-serien «I know what you did last summer», basert på kultklassikeren fra 1997.

Januar 2022 ble det klart at serien ikke ville få en sesong to.

