Sophie Elise og Fetisha med NRK-kritikk i «ny» podkast

Det har stormet rundt Sophie Elise etter at hun publiserte et mye omtalt Instagrambilde i februar. I en ny podkastepisode av «Sophie & Fetisha» kritiserer influenserne NRKs håndtering av saken.

– Systemet oppe i toppen har ikke behandlet denne saken så ryddig som de kunne, sier Sophie Elise Isachsen om NRK-ledelsen i den nyeste episoden av «Sophie & Fetisha».

Dette er første episode duoen publiser etter at podkast-samarbeidet med NRK ble avsluttet. Her kommenterer de hvordan de har opplevd prosessen rundt avslutningen av samarbeidet.

– De har failet å se menneskene som har vært oppdragsgivere der, som har gjort en jobb. Dem har de ikke sett, sier Isachsen om ledelsen.

VG har vært i kontakt med NRK, som så langt ikke har kommentert uttalelsene.

«NY» POD: I den nyeste episoden av Sophie & Fetisha svarer influenserne på spørsmål etter NRK-bruddet.

Mye oppmerksomhet

12. februar publiserte Isachsen et Instagrambilde med en venninne, der venninnen holdt en liten gjennomsiktig pose med hvitt innhold. Bildet ble slettet få minutter senere.

I etterkant av Instragrambildet mottok Kringkastingsrådet over 4000 klager på podkasten. Både bildet og NRK-samarbeidet med Isachsen ble mye omtalt i mediene. 2. mars ble det kjent at podkast-samarbeidet mellom NRK og Isachsen og Williams var avsluttet.

15. mars ble det også kjent at Rema 1000 skrinlegger Sophie Elise-godteriet som egentlig skulle lanseres i februar i år.

Info Dette er saken: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med rundt 600.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og den andre profilen i tale. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser.

15. mars blir det kjent at Rema 1000 skrinlegger Sophie Elise-godteriet Vis mer

Studio erstattet med seng

– Nå sitter vi altså og podkaster fra senga mi, begynner Isachsen episoden.

Intromelodien, de rosa pelsveggene og knæsjrosa mikrofonene er byttet ut, og podkasten spilles inn fra hjemmestudio i Isachsens seng. Profilene er tydelige på at de nå står på egne ben.

I episoden svarer Isachsen og Williams på spørsmål de skal ha fått fra lyttere. Blant spørsmålene er «hva skjedde egentlig med NRK? Don’t be shy, spill the tea’s».

I svaret understreker Isachsen at hun har lært mye i samarbeidet og er veldig takknemlig for de hun jobbet tettest på.

– Dritbra innholdsavdeling der. Så kule folk.

Samtidig legger ikke Isachsen skjul på at det også har vært krevende å være i samarbeidet med NRK.

– Hadde vi fortsatt å være der, hadde det vært en evig rokamp om at vi ikke hører hjemme der.

Hør den nyeste episoden av Sophie & Fetisha her.

– Hva faen skal jeg der og gjøre?

I episoden svarer også profilene på hvorfor de ikke stilte i NRK-programmet Debatten, som omhandlet podkasten.

Isachsen svarer at hun ikke skjønte hva hun hadde i programmet å gjøre. I podkasten spør hun om hun skulle stå der og forsvare at podkasten fantes, eller at hun selv fantes, eller om hun var et dårlig forbilde.

– Det var bare veldig mange hatter og kok, sier hun.

Williamsen på sin side sier hun ikke ble orientert om invitasjonen fra sin manager, men heller ikke hadde turt å stille.

– Hva faen skal jeg der og gjøre?

– Ble litt kaotisk

På spørsmål fra VG om hvordan profilene har opplevd prosessen, svarer Williams at hun er glad for å ha jobbet med NRK.

– No feelings hurt, just my ego for a sec, skriver hun på e-post til VG.

Hun innrømmer likevel at prosessen ikke var bare enkel.

– Det ble litt kaotisk, siden det var mye som sto på, skriver hun i e-posten.

– Hjemme alene – vibe

Williams forteller at duo’en planlegger å ha ganske likt format for podkasten som de hadde hos NRK.

– Vi har en ny look og en logo på podkasten, og en mer hjemme alene -vibe, skriver hun.

Williams forteller at den første episoden en en «Q&A», men at de fra søndag av vil slippe vanlige episoder av podkasten.

NY LOOK: Podkasten har fått ny profil etter NRK-bruddet.