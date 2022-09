Tonje Steinsland jobber som journalist i TV 2. Hun har vært inhabil i saker om David Toska etter at hun ble fadder.

TV 2-journalist Tonje Steinsland er fadder til David Toskas barn

Bekrefter overfor Dagens Næringsliv at hun ble fadder til den kjente Nokas-ranerens barn tidligere i år. – Man kan alltids diskutere om hun skulle ha spurt om tillatelse i forkant, sier TV 2s nyhetsredaktør.

Høsten 2019 stilte David Toska opp i TV 2-dokumentaren «Vårt Lille Land».

Det var Tonje Steinsland som sto bak programmet og som fikk ham til å åpne seg, skriver Dagens Næringsliv.

To og et halvt år senere ble hun nylig fadder for Toskas barn.

– Vi hadde ikke kontakt i året etter at dokumentaren ble sendt, men gjenopptok kontakten etter at han ble samboer og far, sier hun til avisen.

Steinsland har vært inhabil og ikke laget saker om Toska etter at hun ble fadder, opplyser nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Til sammen 15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger i 2004. Toska ble utpekt som hovedmannen.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet.

– Et verdivalg

Til DN sier Steinsland at hun mener samfunnet nå bør ønske Toska og hans familie velkommen inn i fellesskapet.

Karianne Solbrække bekrefter overfor VG at Steinsland ikke spurte TV 2-ledelsen i forkant av dåpen om hvorvidt dette var en grei manøver å foreta.

– Hun informerte om at hun hadde takket ja. Hun beskriver det som et verdivalg hun ønsker å stå for. Så når den beslutningen er tatt, forholder jeg meg som redaktør til at hun er inhabil i saker om Toska, sier Solbrække.

– Man kan alltids diskutere om hun skulle ha spurt om tillatelse i forkant, men i dette tilfellet var det et valg hun ønsket å ta og ønsket å stå i.

VG har bedt Steinsland om kommentar til hvorvidt hun burde spurt ledelsen i forkant.

NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække i TV 2.

– Er det lettere å be om tilgivelse enn tillatelse i TV 2?

– Mitt inntrykk er at journalister generelt er veldig opptatt av å verne om uavhengighet og integriteten sin, og at det er forholdsvis få saker som dette i løpet av et år, sier Solbrække.

– Ledere i de fleste mediehus må forholde seg til ... livet, altså at man kan ha bindinger og bekjentskaper man bare er nødt til å forholde seg til, og det skjer i norske redaksjoner jevnlig. Norge er et forholdsvis lite land, og noen velger å ta valg som dette, og da må mediehuset innrette seg etter det.

Forskjell fra Bhatti-saken

Saken hadde vært mer krevende dersom Steinsland hadde vært en nyhetsjournalist, mener Solbrække.

– En krimjournalist hos oss ville hatt mye større problemer hvis vedkommende var inhabil i forhold til Toska eller andre, mens Steinsland er en dokumentarjournalist.

Karianne Solbrække er selv i sentrum av en av Norges mest omtalte habilitetssaker, på grunn av hennes relasjon til Arfan Bhatti fra tiden da hun selv var krimreporter i TV 2.

Siden Bhatti nå igjen er aktuell i nyhetsbildet, siktet for medvirkning til barskytingen i Oslo rundt Pride-feiringen i sommer, har TV 2 begynt å merke alle sine saker om Bhatti med opplysning om at Solbrække er inhabil i disse.

Solbrække synes at hennes egen sak ikke helt kan sammenlignes med Steinslands.

– Jeg er jo redaktør med ansvar for alt innholdet vårt, også den løpende nyhetsjournalistikken. Mens hennes inhabilitet i praksis ikke vil ha noen betydning i den redaksjonen hun er i nå.

Solbrække tok avgjørelsen om Steinslands inhabilitet på egenhånd, forteller hun.

Hvorvidt TV 2-intervjuet med Toska fra 2019 nå skal merkes er nyhetsredaktøren usikker på.

– I tidsforløpet hvor hun lagde dokumentaren hadde hun et ordinært kildeforhold til Toska. Vår vurdering er at hun i den perioden var habil som journalist i saken.

På spørsmål om hvorvidt TV 2 gjerne skulle vært habilitetssaken rundt Toska foruten, svarer Solbrække:

– Jeg synes alltid det er uheldig hvis det stilles spørsmål rundt vår habilitet, uavhengighet og troverdighet. Samtidig respekterer jeg at Tonje Steinsland har det verdisynet hun har, argumentene hun har for det og at hun har vært åpen om sitt forhold til Toska i etterkant og tatt konsekvensene av det.

Solbrække mener at journalister i norske medier generelt er bevisste på sitt forhold til kilder.

– Noen uheldige saker innimellom kan gjøre at man stiller spørsmål rundt troverdighet. Men jeg er hundre prosent trygg på at Steinsland utførte sin jobb på en profesjonell måte.