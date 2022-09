Tonje Steinsland jobber som journalist i TV 2. Hun har vært inhabil i saker om David Toska etter at hun ble fadder.

DN: TV 2-journalist er fadder til Toskas barn

TV 2-journalist Tonje Steinsland bekrefter overfor Dagens Næringsliv at hun ble fadder til den kjente Nokas-ranerens barn tidligere i år.

Høsten 2019 stilte David Toska opp i TV 2-dokumentaren «Vårt Lille Land».

Det var Tonje Steinsland som sto bak programmet og som fikk ham til å åpne seg, skriver Dagens Næringsliv.

To og et halvt år senere ble hun fadder for Toskas barn.

– Vi hadde ikke kontakt i året etter at dokumentaren ble sendt, men gjenopptok kontakten etter at han ble samboer og far, sier hun til avisen.

Steinsland har vært inhabil og ikke laget saker om Toska etter at hun ble fadder, opplyser nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Til sammen 15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger i 2004. Toska ble utpekt som hovedmannen.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet.