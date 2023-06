NORWAY’S GOT TALENT: Viggo Venn, her under et møte med VG i London mandag kveld.

Viggo Venn på britisk TV: − Ikke min feil at jeg vant

Norske Viggo Venn (34) møtte opp i TV-programmet «Lorraine» onsdag – et døgn etter skjema. Nå meldes det også om skriftlige klager fra publikum mot vinneren.

Den ferske «Britain’s Got Talent»-vinneren har travle dager i London etter søndagens brakseier.

Tirsdag skulle han besøkt Lorraine Kelly (63) i ITVs «Lorraine», men han ble syk og meldte avbud.

Onsdag var han i farta igjen.

– Forvent det uventede, sa Lorraine til publikum før gjesten ankom.

Viggo Venn kom dansende inn i studio, iført sin vanlige refleksvest og forsikret om at han har det fint.

Han snakket ikke om hvorfor han avlyste besøket dagen før.

Skylder på folket

Da det ble snakk om buing fra salen under finalen, og klager fra seere som mente seieren var ufortjent, svarte Viggo ifølge Metro og andre medier:

– Det er ikke min feil at jeg vant. Det er det britiske folket sin skyld. Egentlig håpet jeg på forhånd at jeg ikke skulle vinne, fordi det ville bli kleint. Men jeg ble kjempeglad, forsikret nordmannen.

– Men vi trenger litt humor. Kong Charles kommer til å like det, du må få ham til å bruke en sånn vest. Han liker å tøyse litt, sa programlederen.

Kongsbergmannen og klovnen er for øvrig sikret en opptreden på Royal Variety Performance i Royal Albert Hall, der kongeparet er hedersgjester.

– Og dronning Camilla, sa Lorraine.

– Wow, da ville livet mitt vært komplett, svarte en spøkefull Viggo.

Metro skriver onsdag at det er kommet inn 116 klager fra publikum til Office Of Communications, reguleringsorganet for kringkasting i Storbritannia – om at feil person vant «Britain’s Got Talent».

Han fikk 22 prosent av publikums stemmer, mens sølvvinneren fikk 13,1 prosent og tredjeplassen 11,8 prosent.

Underveis i TV-showet onsdag informerte Viggo om at han var sulten. Han fant et fruktfat og satte tennene i et kunstig eple, skriver Metro.

Snart vender han kursen mot moderlandet. Førstkommende lørdag opptrer Viggo nemlig på norsk jord under festivalen Humor OverOslo.

– Jeg er så sykt sliten, men så takknemlig og glad, sa en stolt og opprømt Viggo da VG møtte ham i London dagen etter triumfen.

Viggo Venn er med førsteplassen også 3,4 millioner kroner rikere.