EKS-PORNOSTJERNE: Jenna Jameson, her i Las Vegas i 2012.

Jenna Jameson giftet seg med Jessi Lawless

Jenna Jameson (49) har giftet seg for tredje gang – nå med en kvinne.

Skuespilleren og forretningskvinnen, best kjent for sin bakgrunn i pornoindustrien, giftet seg med podkast-vertinnen Jessi Lawless (40) i en liten, privat seremoni i Las Vegas 23. mai.

Det bekrefter paret overfor People, som viser bilder fra vielsen.

– Jeg har funnet den personen jeg alltid var ment å være sammen med, sier Jameson til bladet.

– Bare datet menn

Hun har to ekteskap bak seg.

– Jeg har grublet over hvorfor jeg alltid har datet og giftet meg med menn. Det høres egoistisk ut å innrømme, men jeg tror drivkraften min var barn, sier Jameson, som er mor til tvillinggutter.

49-åringen forsikrer at hun nå har funnet seg selv.

«Vi gjorde det! jeg elsker deg, Jessi Lawless», skriver Jameson på Instagram.

Vielsen fant sted i Little Church of the West, der Jamesons egne foreldre i sin tid ble smidd i hymens lenker.

Lawless’ sin far ledsaget Jameson frem til alteret til tonene fra Johnny Cash’ «Ring Of Fire». Jamesons egen far lever ikke lenger.

Lawless skriver på sin Instagram at «katta er ute av sekken, og at hun har giftet seg med drømmekvinnen». Hun har delt dette bildet på Instagram:

BRUDEBILDE: Jenna Jameson og Jessie Lawless.

Jameson var iført hvit kjole og rosa sløyfe i håret, mens Lawless stilte i sort dress og caps.

Planen er å arrangere en større bryllupsfest senere.

Fredag kveld norsk tid tok hun også konas etternavn på Instagram, og heter nå Jenna Jameson Lawless.

Jenna Jameson var en av verdens mest kjente pornoskuespillere, før hun trakk seg tilbake fra bransjen i 2008. Siden den gang har hun opptrådt i flere «vanlige» filmer. Hun er også klesdesigner.

VGTV møtte Jenna Jameson i 2008 – da hun var klar for sin første Hollywood-film: