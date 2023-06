Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV2.

Kathrine Haldorsen slutter i TV 2 etter uenigheter

Programredaktøren slutter i TV 2 etter fire år etter uenigheter med ledelsen.

Det forteller hun til Kampanje.

– Det er rart å slutte, men sånn måtte det bli. Noen ganger er man også uenige med sine nærmeste, og jeg har brukt tid på denne avgjørelsen, sier Haldorsen til nettstedet.

Saken er gjengitt av Medier24, og ifølge Kampanje skal uenigheten handle om at TV 2 har besluttet å slå sammen programavdelingen og avdelingen for innholdsstrategi og publisering.

Den nye avdelingen vil bli ledet av nåværende kanaldirektør Trygve Rønningen, som også får redaktøransvar.

– Olav har ønsket en annen organisering, der jeg ikke lenger ville hatt det helhetlige redaktøransvaret for programavdelingen. Så selv om TV 2 ønsker meg med videre, så har jeg tatt en beslutning om at veien denne gangen slutter her, sier Haldorsen.

Haldorsen startet som programredaktør i TV 2 i 2019 og kom da fra jobben som administrerende direktør i produksjonsselskapet Mastiff.

