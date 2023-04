EGEN DAG: Bruce Springsteen og The E Street Band på scenen tidligere denne måneden. Nå har Springsteen selv fått corona, etter at coronasyke bandmedlemmer i mars førte til at flere konserter ble utsatt.

Bruce Springsteen får sin egen dag i hjemstaten New Jersey

Når Bruce Springsteen feirer 74-årsdagen sin 23. september, kan han gjøre det på det som nå offisielt heter Bruce Springsteen Day i delstaten New Jersey.

NTB

I helgen meddelte nemlig New Jerseys guvernør Phil Murphy at Bruce Springsteens fødselsdato heretter offisielt skal betegnes Bruce Springsteen Day.

– Han er en av de mest ikoniske og innflytelsesrike musikerne noensinne, og kommer alltid til å huskes som The Garden State sin stemme, som signaliserer at innbyggerne i New Jersey er «born to run», heter det fra Murphy ifølge The Guardian.

Les også Her får Bruce Springsteen medalje av president Joe Biden President Joe Biden (80) trakk frem verdens «urokkelige kjærlighet» for Bruce Springsteen (73) da rockeren besøkte Det…

I helgen som var gikk American Music Honors av stabelen. Det er en ny pris som ble utdelt for første gang på Bruce Springsteen Archives og Center for American Music ved Monmouth-universitetet i West Long Branch, New Jersey.

Her ble Stevie Van Zandt, Sam Moore fra Sam & Dave, Darlene Love og Steve Earle innlemmet som de første for sin «kunstneriske dyktighet, kreative integritet og langvarige innsats for musikkens verdi i den nasjonale bevisstheten».

Les også Bruce Springsteen-fanmagasin legger ned i protest Backstreets Magazine har fulgt «The Boss» siden 1980. Nå legger de ned, og oppgir de omstridte billettprisene…

Bruce Springsteen og kona Patti Scialfa var til stede via videostrømming – etter at de etter en konsert fredag testet positivt for korona.

Dette var siste konserten i USA før de snart setter kursen mot Europa, der Bruce Springsteen og E Street Band skal gjøre to konserter i Oslo 30. juni og 2. juli i kjølvannet av sitt nyeste album, «Only The Strong Survive».