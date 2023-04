BADETEMP: Marna Haugen sier det er bra badetemperatur.

Her er kjendisenes påskebilder

Påsken er så vidt i gang, men flere av kjendisene har allerede rukket å dele glimt av ferietilværelsen.

TV-profil Tonje Frigstad (23) og frikjører Birk Ruud (23) startet påsken tidlig.

For noen dager siden la Frigstad ut et innlegg tagget med stedet «der ingen skulle tro at nokon kunne bu.», med et kyssebilde av det ferske paret.

I mars sa han til VG at selv om han har mange reisedøgn i året, trives de godt sammen som det er.

– Tiden blir på en måte litt mer satt av til hverandre. Vi har mye å glede oss til når vi først skal være sammen. Det er veldig hyggelig, sa han.

På Instagram ser det ut som paret har kost seg med kvalitetstid i skogen i påsken.

«Langt inni skogen, dårlig dekning, ikke tilgang på strøm, god mat, stearinlys, stjerneklart, favorittpersonen», skriver Frigstad.

«Kort oppsummert så føler jeg meg som verdens heldigste.»

Prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verrett (48) er i Norge denne påsken.

Tidligere denne uken la han ut et innlegg på Instagram med bilder fra blant annet Frognerparken i Oslo.

«Lange turer i parken, tar igjen og masse latter og veldig god mat», skriver han.

Programleder Marte Bartberg (33) nyter også finværet i byen.

«God bypåske», skrev hun i innlegget med smilende bilder av seg selv og fargerike blomster.

Influencer Marna Haugen (42) nyter påsken med isbad i Åmdalen.

– Jeg er uten barn denne påsken, så jeg utnytter tiden maksimalt til å gå på smange høye fjelltopper som overhodet mulig, noe jeg ellers aldri hadde fått guttene mine med på, skriver hun i en tekstmelding til VG.

– Påsken i år blir med venner og familie på Sunnmøre, det blir hyttetur, skitur, fjelltur og bra badetemperatur.

På Instagram skriver hun:

«Afterski. Syns kvikklunch kunne lagt til teksten «svømmetur». God påske!»

Samtidig har noen av kjendisene tatt turen utenlands. Komiker Martha Leivestad (28) har dratt så langt som til Hawaii.

«Hawaii = svære bruser, surfing og dessverre solbrent tryne», skriver hun.

Sigrid Bonde Tusvik (43) og podkast-makkeren Lisa Tønne (35) tok turen helt til Tokyo i Japan denne påsken.

Samtidig er stylisten og programlederen Jan Thomas (56) kryptisk med resten av påskeplanene for han og kjæresten Harlem Alexander (35):

«Snart påske med kjæresten og Tyr. Men hva og hvor skal vi?»