SKUESPILLER: Helena Bonham Carter tar tidligere kolleager i forsvar og kritiserer «cancel culture».

Ut mot «cancel culture»: − Du kan ikke bare fjerne folk

Den britiske filmstjernen Helena Bonham Carter (56) tar et oppgjør med den såkalte «cancel culturen» og forsvarer forfatteren JK Rowling.

I et intervju med avisen The Sunday Times snakker Carter om hvor sterkt hun misliker «cancel culture» eller kanselleringskultur om du vil.

– Du kan ikke bare fjerne folk. Jeg hater cancel culture, sier Carter.

Fenomenet cancel culture har vokst og blitt mer aktuelt de siste årene. Flere kjendiser har blitt «cancelled» etter ulike hendelser, noen mer omdiskutert enn andre.

Carter, som er kjent fra en rekke filmer som Harry Potter, Fight Club og rollen som prinsesse Margaret i The Crown, viser tydelig hvor hun står i debatten.

– Det har blitt helt hysterisk og det er en slags heksejakt og mangel på forståelse, sier hun.

-HYSTERISK: Skuespilleren mener cancel culture har blitt hysterisk, og kaller det for en heksejakt.

To kjendiser som har stått i noen stormer er superstjernen Johnny Depp (59) og kvinnen bak Harry Potter-bøkene, JK Rowling (57).

Sistnevnte gjorde seg upopulær i transmiljøet etter å ved flere anledninger ha tvitret om transkjønnede personer. De mener at transkvinner også skal regnes som kvinner, dersom det er det de identifiserer seg som og dette har Rowling vært kritisk til.

– Hun har lov til å ha sin mening. Alle har sin egen traumatiske fortid og utvikler holdninger fra det traumet. Du må respektere hvor folk kommer fra og deres smerte. Du trenger ikke være enig i alt, det ville sinnssykt og kjedelig.

STERK KRITIKK: Harry Potter-forfatteren havnet i hardt vær da hun flere ganger tvitret om transkjønnede personer.

I sommer var Johnny Depp involvert i en mye omtalt rettssak mot sin tidligere kone, Amber Heard. Hun hevded at hun var et offer for vold i hjemmet, noe Depp nektet for. I juli falt dommen.

Amber Heard hadde ærekrenket eksmannen.

Carter nevner Depp som et offer for «cancel culture». De to har spilt i flere filmer sammen, og han er også gudfar til to av hennes barn.

– Jeg tror han har det bra nå, sier Carter om skuespillerkollegaen.