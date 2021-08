TV-selskapet om voldtektstiltalt realitydeltager: − En alvorlig sak

TV-selskapet reagerer på at den voldtektstiltalte deltageren holdt tilbake informasjon om at personen var under etterforskning i en straffesak. De står likevel ved avgjørelsen om ikke å fjerne sesongen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Vår evaluering beror på deres svar på våre spørsmål, så når informasjon tilbakeholdes fra oss, er det en alvorlig sak. Alle som kommer til casting hos oss blir underveis innstendig bedt om å være ærlige, skrive TV-selskapet i en epost til VG.

I slutten av juni ble det kjent at en deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, etter én og samme handling i 2019.

Tiltalte nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til det som beskrives i tiltalen.

Ifølge tiltalen er personen også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.

«[Tiltalte] opptrådte fysisk pågående bl.a. ved at [tiltalte] slo [fornærmede] i ansiktet og sa at det var slikt som kunne skje dersom [fornærmede] motsatte seg, eller lignende» står det i tiltalen.

TV-selskapet har fram til nå vært tause om saken, men nå bekrefter de altså at de ikke visste at deltageren var siktet og under etterforskning under innspillingen.

– Hadde vi visst dette ville ikke deltageren fått mulighet til å medvirke, skriver de i en e-post.

– Må få konsekvenser

– Hvilke konsekvenser får dette for deltageren?

– Det er åpenbart at når informasjon som dette blir holdt tilbake fra oss, så må det få konsekvenser. Vi ønsker ikke å kommentere nærmere hvordan. Det blir mellom oss og de som er omfattet av saken.

Den aktuelle sesongen av realityprogrammet er tilgjengelig på TV-selskapets strømmetjenester. Fornærmedes bistandsadvokat har tidligere uttalt at den bør fjernes.

– Bistandsadvokat har bedt om at dere fjerner sesongen – hvorfor ikke?

– Vi ønsker ikke på noen måte å gå inn i noen av de rettslige sidene rundt saken. Det overlater vi til advokatene og domstolen, skriver de.

Saken skal opp i den aktuelle tingretten i slutten av desember.

To tiltalte i samme sesong

I starten av juni ble det kjent at en annen deltager i samme sesong er voldstiltalt. Personen hadde status som tiltalt før innspillingen av det aktuelle programmet fant sted.

TV-selskapet uttalte den gangen at det ikke ville påvirke serien.

VG har sendt TV-selskapet en rekke spørsmål, blant annet om hvilke rutiner de har rundt casting, og hva de tenker om at to personer fra samme sesong er tiltalt i en straffesak.

– Det norske lovverket er likt for alle som lager reality i Norge, og vi har ikke lov til å be om vandelsattest eller lignende fra deltagerne.

De skriver at systemet beror på en felles tillit og en felles kontrakt, som inngås mellom dem og deltagerne.

– I castingprosessen har vi et stort fokus på å screene, bakgrunnssjekker og intervjue hver enkelt deltager, før vi lar dem medvirke i våre realityserier. Vi bruker høyt kvalifisert personell, blant annet psykologer, til dette, og i denne prosessen er det et absolutt nødvendig at deltagerne er ærlige overfor oss – for begge parters skyld.