SNAKKER UT: – Å føle seg elsket av en kjekk, snill, varm, intelligent og sexy kjæreste er spennende og veldig bra for meg, sier Anna Anka til VG. Foto: Pontus Höök og privat (innfelt)

Anna Anka til VG: – Aldersforskjellen betyr ingenting

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 22.02.18 12:05

RAMPELYS 2018-02-22T11:05:13Z

Anna Anka (46) letter på sløret, og hyller sin nye, unge kjæreste. Enkelte detaljer vil hun fortsatt holde hemmelig, men hinter om et snarlig tv-comeback.

TV-profil, modell og den tidligere svenske Hollywoodfruen Anna Anka skilte seg i 2010 med den amerikansk-kanadiske sangeren Paul Anka (76). Og i fjor røpet hun at hun har fått seg ny kjæreste.

Til den svenske avisen Expressen fortalte hun nemlig at det handler om en ung mann fra Los Angeles. Men navnet ønsket hun ikke å gå ut med.

– Det er hemmelig. Men han er svensk og vi har det fint. Han er en kjempesnill og trivelig fyr. Jeg er lei av de gamle mennene, så jeg får gå etter de unge karene. Jeg kjenner at jeg har fått livet mitt tilbake, fortalte hun.

Nylig delte Anka et bilde av seg selv og sin nye flamme på Instagram. Bildet er tatt i Red Rock Canyon i Las Vegas, og viser et kyssende og svært forelsket par.

«Ingenting i denne verden kan bringe så mye glede og kjærlighet som du. Jeg elsker deg» , skriver hun under bildet.

Så langt har 46-åringen vært svært sparsom med kommentarer rundt sitt «nye» kjærlighetsliv. Men til VG legger ikke 46-åringen noe imellom i beskrivelsen av sin nye mann.

– Å føle seg elsket av en kjekk, snill, varm, intelligent og sexy kjæreste er spennende og veldig bra for meg. Når to mennesker møtes på en slik måte, betyr aldersforskjellen ingenting! Jeg vil oppfordre andre til ikke å la alderen komme i veien for å finne sann kjærlighet som alle fortjener, forteller hun – uten å gi seg helt der:

– Når du lever med en annen, må man snakke kjærlighetens språk til hverandre. Og det gjør vi ved å hjelp av oppriktighet, intimitet – og at vi er fulle av følelser rett fra hjertet. Og for meg er det herlig å ha en som verdsetter meg og som elsker meg for den jeg er, sier hun åpenhjertig.

For det er liten tvil om at Anna, som også fikk mye oppmerksomhet her til lands da hun deltok i «Skal vi danse» i 2011, har funnet sin ultimate drømmemann.

– Ingenting i denne verden kan gi så mye glede som han gjør. Jeg elsker måten han står i veien for meg og ikke vil bevege seg før han får et kyss. Han har gitt meg det jeg vil ha aller mest: Ubetinget kjærlighet. Hele meg er så forelsket fordi det vi har er så fint. Han får meg til å føle meg vakker.

Men noen detaljer ønsker Anna fortsatt ikke å dele med offentligheten: Én ting er navnet på kjæresten. En annen er alderen hans. Grunnen til det, er hensynet til ham selv, mener hun.

– Ikke alt må deles med verden, spesielt ikke det som har med kjærlighetslivet mitt å gjøre. Å leve et liv i offentligheten er en av de vanskeligste tingene jeg har måttet håndtere. Det betyr ikke at jeg aldri vil legge ut bilder på sosiale medier eller aldri snakke om ham. Det betyr bare at jeg verdsetter privatlivet hans.

Etter «Svenske Hollywoodfruer» vasset Anna Anka i TV-tilbud. Men etter «Skal vi danse» har det vært ganske så stille. Til VG forteller hun derimot at hun kan være tilbake fortere enn man aner.

– Når det kommer til et TV-comeback er det noe jeg ikke får lov til å snakke om ennå. Men det kommer en tid der media vil få snakke med meg om det, sier hun til VG.