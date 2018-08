TV 2 puster lettet ut etter Løke-boksing

Publisert: 11.08.18 20:30 Oppdatert: 11.08.18 20:47

Skal vi danse-deltaker Frank Løke trosset TV 2 og stilte seg lagelig til hugg i bokseringen.

Den tidligere håndballspilleren og nå «Skal vi danse»-deltakeren deltok i boksekamp mot proffbokser Hadi Srour for veldedighet i ettermiddag.

Løke fikk inn noen gode treff, og klarte til slutt uavgjort mot Srour etter fire runder.

På forhånd hadde TV 2 gitt ham refs for å gjennomføre stuntet , og de anmodet han om å la være. Nå puster man lettet ut etter boksekampen.

– Jeg har ikke fulgt kampen, men sjekket VG i ettermiddag og noterte meg at det ikke stod noe om at Frank var skadet. Da er det bare å komme seg tilbake til terping på cha cha cha, jive og vals, sier presseansvarlig for «Skal vi danse», Anne Martha Leidland til TV 2.

VGTV snakket med en sliten, men forholdsvis uskadd Løke etter kampen.

– Jeg fikk noen trøkker, han hadde noen treff. Men etter å ha boksa så lite, og møter en av Europas beste , så er det ikke så langt opp, sa en selvsikker Løke etterpå og avslørte at han hadde fått noen trøkker i nyrene og ribbeina.

– Dette ga mersmak altså! Jeg er fornøyd, det kunne blitt styggere.