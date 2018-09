PROGRAMLEDER: Triana Iglesias har vært programleder for TV 3-serien «Paradise Hotel» i ti år. Foto: TV 3

Triana Iglesias om «Ex on the beach»: – Håper de blir snillere mot hverandre

RAMPELYS 2018-09-02T05:42:12Z

– Hadde de vært så slemme mot hverandre på «Paradise hotell», måtte jeg gått inn og kjeftet litt, sier Triana Iglesias.

Publisert: 02.09.18 07:42 Oppdatert: 02.09.18 08:04

– Slutt å mobbe, det er ikke bra for noen. Det er kjærlighet som gjelder, sier Triana Iglesias (36) til VG da vi møter henne på TV 3s høstlansering.

«Paradise Hotel»-programlederen har fulgt med på både TV 3 sin sjekke-reality «Love Island» og «Ex on the beach», som vises på Fem og Dplay.

– Jeg har ikke sett så mye på det, men har sett én episode, men skal se mer. Jeg syns det også var veldig kult. Jeg kommer garantert til å se mer.

Les også: «Ex on the beach»-deltagerne: – Slik forberedte vi oss.

Men selv om Triana sier hun liker konseptet, reagerer hun på oppførselen til flere av deltagerne i programmet:

– De er ikke snille mot hverandre, og jeg vil jo helst at alle skal være venner.

Vanskelig å se på mobbing

TV 3- profilen er klar på at hun ikke hadde klart å stå stille å se på om hun selv hadde ledet «Ex on the beach».

– Det hadde vært tøft for meg å være der nede som programleder. Hadde de vært så slemme mot hverandre på «Paradise hotell», måtte jeg nok gått inn og kjeftet litt.

– Jeg håper de blir litt snillere mot hverandre etter hvert.

Triana har også fulgt med på TV 3- serien «Love Island», som hun har veldig sansen for:

– Jeg syns «Love Island» er veldig gøy, og Tone er helt fantastisk. Det er morsomt, og det går fort. Det som skjer dagen før, det ser du på TV dagen etter. Det liker jeg.

Får kritikk

Mens «Ex on the beach» har vist deltagere som regelrett mobber hverandre, nakenhet, festing og forsøk på trekantsex i beste sendetid, er «Love Island» langt mer uskyldig. Begge programmene får likevel kritikk.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Samtidig som flere har hevet stemmen og kalt «EOTB» «for drøyt», har anmeldere påpekt at «Love Island» rett og slett blir for kjedelig. Det mener Triana er helt naturlig.

– Det er sånn verden er. Uansett om det er et reality-program eller om det er en person som stikker seg litt ut. Du vil alltid få kritikk, uansett, om du stikker deg litt ut. Enten er du for høylytt, eller så er du for stille, og får beskjed om at du må skille deg mer ut. Hvis ikke så syns du ikke.

Tror på kjærlighet

Og skulle hun deltatt i et av reality program selv, ville «Paradise Hotel» vært det soleklare valget.

– Da hadde jeg vunnet. Jeg har vært programleder for det i ti år, så jeg kjenner spillet godt.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Om hun var singel, og måtte velge mellom «Ex on the beach» og «Love Island», er det også TV 3- serien hun går for.

– Love Island, fordi Love Island handler om kjærlighet, og jeg tror veldig på kjærlighet. Jeg syns det er mye hyggeligere enn å være med i et program der de kaller hverandre bitch og stygg og sånn. Det er jeg ikke så fan av. Dessuten så elsker jeg jo å jobbe hos TV 3, så jeg må jo støtte dem.