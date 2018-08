NYTT FORSLAG: Slik ser gravstenen enken Jeannie Kasem vil ha for sin avdøde ektemann Casey Foto: Privat

Fortsatt ingen gravsten i Oslo for amerikansk radiokjendis

Publisert: 07.08.18 18:41

Casey Kasem ble gravlagt i Oslo i desember 2014, men hans etterlatte kone har fremdeles ikke fått godkjent en gravsten.

VG har tidligere omtalt saken om Casey Kasem, kjent blant annet som mangeårig programleder for «American Top 40».

Kona Jeannie Thompson Kasem ønsket å gravlegge ektemannen i Norge, men møtte motstand fra Kasems datter som forsøkte å stoppe begravelsen.

Familien mente Kasem ikke hadde noen som helst tilknytning til Norge, og at han burde vært gravlagt i USA.

Men Jeannie Kasem fikk til slutt viljen sin. Jeannie Kasem har tidligere uttalt til Los Angeles Times at hennes avdøde ektemann alltid har sagt at «Norge symboliserer fred og ser ut som himmelen», og at hun derfor ønsket å innfri hans ønske.

Kasems etterlatte kone ønsket å sette opp en gravstein inspirert av Richard den tredjes gravsten i Leicester i England. Gravferdsetaten i Oslo kommune sa nei, og saken ble anket til Kirkelig fellesråd hvor den også ble avvist.

Bispedømmerådet fattet endelig vedtak i saken i november i fjor, får VG opplyst av kommunikasjonsrådgiver Johannes Ek Reindal.

Men kona Jeannie har fortsatt ikke gitt opp håpet om å få en ordentlig gravplass for ektemannen. Nå har hun utarbeidet et nytt forslag til gravsten, som hun skal sendes inn til godkjenning.

– I mellomtiden planter vi isbegonia på gravplassen hver vår og sommer på min ektemanns grav.

Jeannie Kasem sier hun også har sikret seg plass til sin egen grav ved siden av der Casey Kasem er stedt til hvile.

Konflikten mellom Jeannie Kasem og hans barn har fortsatt lenge etter hans død. Jeanne Kasem leverte ifølge People.com inn et søksmål mot barna og deres advokat i juni i fjor for omsorgssvikt. De avviste alle anklagene.

Søksmålet kom etter at barna selv hadde levert inn søksmål om det samme mot Jeannie Kasem i november 2015. De hevdet Casey Kasem døde som følge av hennes handlinger.

Barnas søksmål kom etter at Jeannie Kasem i mai 2015 renvasket for anklagene om omsorgssvikt etter at politiet i Santa Monica hadde etterforsket saken.

Barna hevdet kona tok med seg faren på en vill bilferd gjennom flere stater like før han døde, og at dette forverret hans helsetilstand.