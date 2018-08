ANMELDER EKSKONA: Johnny Depp anmelder ekskona Amber Heard for mishandlingen. Hun har selv anmeldt ham for det samme tidligere. Foto: SUZANNE PLUNKETT / X90130

Johnny Depp anklager Amber Heard for mishandling

Publisert: 04.08.18 17:32

Kranglingen mellom Johnny Depp (55) og ekskona Amber Heard (32) er langt fra over. Nå svarer Depp på Heards anklager om mishandling med å anmelde ekskona for å ha slått ham i ansiktet flere ganger.

Det var i mai 2016 Amber Heard anmeldte Johnny Depp for å ha mishandlet henne ved flere tilfeller i løpet av deres ekteskap.

Nå svarer Hollywood-stjernen på tiltale, ved å anmeldte ekskona for akkurat det samme, skriver People.com

Johnny Depp giftet seg med skuespilleren Amber Heard i februar 2015, men ekteskapet tok slutt etter bare femten måneder .

I ettertid anklaget Heard Depp for å ha mishandlet henne ved flere anledninger, noe Depp har nektet på.

Nå har Depp tatt til motmæle, og selv anmeldt Heard for mishandling.

Ifølge «Pirates of the Caribbean»- stjernen slo Heard ham to ganger i ansiktet da han kom to timer for sent til bursdagsfesten hennes.

Langt nede

Depp hevder han forsøkte å holde armene til Heard samtidig som han ba henne slutte å slå ham.

Han skal så ha forlatt festen og bedt Heard om å ikke følge etter ham. Hendelsen skal ha funnet sted i april 2016.

I et intervju med Rolling Stones tidligere i sommer fortalte Depp at han har vært svært langt nede etter anklagene om mishandling.

– Jeg var så lang nede som det går an å komme.

Drakk tett

Han fortalte også om hvordan han endte opp som alkoholiker:

– Jeg helte i meg vodka hver morgen og begynte å skrive til tårene fylte øynene mine og jeg ikke kunne se sidene lenger. Jeg forsøkte å forstå hva jeg hadde gjort for å fortjene dette. Jeg har forsøkt å være snill mot alle, hjelpe alle, være ærlig mot alle. Sannheten er det viktigste for meg, sier han til magasinet.