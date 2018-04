BAND-VETERANER: D.D.E. i 2011, bak f.v.: Eskil Brøndbo, Eivind Berre og Frode Viken. Foran f.v.: Arnt Egil Rånes, Bjarne Brøndbo og Bård Jørgen Iversen Foto: Øyvind Nordahl Næss

Bjarne Brøndbo om tapet av Frode Viken: – Vil bli dypt og inderlig savnet

Selv med smerter og bivirkninger av kreftbehandlingen, spilte Frode Viken konserter med D.D.E - omtrent til siste slutt.

– I løpet av de fem årene som har gått siden Frode ble diagnostisert med kreft har han vært gjennom enormt tøffe tak, sier Bjarne Brøndbo til Namdalsavisa.

De har snakket med D.D.E-vokalisten i forbindelse med dødsfallet til Frode Viken. Den kjente låtskriveren og gitaristen døde tidlig morgen påskeaften – dagen etter at han fylte 63 år. Viken har de siste årene være rammet av kreft.

– Ville ikke dele hvor tøft han hadde det

– Vi merket at Frode var i dårlig form de få spillejobbene vi gjorde sammen under sykdomsperioden, men han sto i det og spilte blant annet i Oslo Spektrum og på julekonsertene. Det kan hende at Frode ikke ville dele med omgivelsene hvor tøft han hadde det, sier Brøndbo til Namdalsavisa.

Brøndbo forteller at bandet den siste tiden har fått jevnlig oppdateringen på Vikens helsetilstand. Brøndbo var på hytta sammen med familien da han fikk beskjeden.

For to uker siden fikk bandkollegaene beskjed fra Vikens kone om at han var lagt inn på St. Olavs hospital. De var således forberedt på at det kunne gå mot slutten. Men likevel skjedde det fort og uventet, forteller Brøndbo videre.

Høsten for snart seks år siden merket Frode Viken en kløe i halsen. Nesten et år senere skulle det vise seg at kløen skyldtes en ondartet kreftsvulst. Siden har han vært gjennom omfattende stråling og cellegiftbehandling – og komplikasjoner som følge av det.

Julen 2013 fikk Viken beskjed om at han var kreftfri, og og i 2014 snakket han med VG om hvordan han håndterte den tøffe tiden, og om veien tilbake.

På tirsdag neste uke skal bandet møtes for å samle tanken, og snakke om fremtiden, skriver avisen.

– Det første vi må ha fokus på er å gi Frode en verdig siste reise. Frode vil bli dypt og inderlig savnet. Det jeg med sikkerhet kan si er at vi ikke aner om det nå kommer nye sanger fra D.D.E.

Frode står bak så godt som alle melodiene og halvparten av D.D.E.s tekster.

VG fikk den triste nyheten bekreftet fra bandkolleger tidlig søndag:

«Det er med stor sorg vi må meddele at vår gode venn, gitarist og komponist Frode Magnus Viken er død, 63 år gammel. Frodes helsetilstand ble nylig forverret, og han gikk bort etter kort tids sykeleie. Han vil bli minnet i hver og en av sine fantastiske låter. Våre tanker går til familien», skriver Eivind Berre i en SMS til VG.

