BRYLLUP: David Matthews og kona Jane i bryllupet til sønnen og Pippa Middleton i Loondon i fjor vår. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL

Pippa Middletons svigerfar siktet for voldtekt av mindreårig

Publisert: 30.03.18 21:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-30T19:13:55Z

David Matthews (73), mangemillionær og svigerfar til hertuginne Kates søster, Pippa Middleton, sitter i varetekt i Paris.

En rekke britiske og franske medier melder at Matthews er siktet for å ha voldtatt et barn. De angivelige overgrepene skal ha funnet sted i perioden 1998–1999, mens familien var på ferie i Frankrike .

Det franske nyhetsbyrået AFP skriver ifølge Daily Mail at en slektning av det påståtte offeret har anmeldt Matthews til politiet i Paris. Anmeldelsen skal ha blitt levert i fjor.

73-åringen skal selv ha meldt seg for politiet i Paris tirsdag. Han skal ha sittet i varetekt siden, og i dag – skjærtorsdag – skal han ha fått den alvorlige siktelsen.

Britiske Metro skriver at Matthew nekter for anklagene.

Den styrtrike investoren er far til James Matthews (41), som i mai i fjor giftet seg med Pippa Middleton (34) . Pippa er lillesøsteren til hertuginnen Kate (36), prins Williams (36) kone.

David Matthews er også far til realitykjendisen Spencer Matthews (29), kjent fra blant annet «Made in Chelsea».

Parismatch.com er blant mediene som omtaler saken.

Denne artikkelen handler om Storbritannia

Frankrike