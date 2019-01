HAVNET PÅ SYKEHUS: Skuespiller Jussie Smollett. Foto: AP

Etterforsker angrep mot «Empire»-stjerne

Skuespiller Jussie Smollet (35) havnet på sykehus etter at han angivelig ble angrepet av to menn som kom med rasistiske og homofobe tilrop.

Publisert: 30.01.19 04:21







Kjendisnettstedet TMZ melder at angriperne i tillegg skal ha festet en løkke rundt halsen på ham mens de skrek «this is MAGA country» og helte blekemiddel på ham.

Politiet i Chicago bekrefter overfor flere amerikanske medier at de etterforsker en voldshandling mot skuespilleren, og at de jobber utifra at angrepet kan ha vært rasistisk motivert.

Fikk trusselbrev

Episoden skal ha skjedd natt til til tirsdag lokal tid etter at «Empire»-skuespilleren kom tilbake til Chicago fra en reise til New York.

Ifølge TMZ var skuespilleren på vei ut fra en Subway-restaurant da to menn skal ha angrepet ham både fysisk og verbalt. Deretter skal de ha tatt en løkke rundt halsen hans mens de skrek «This is MAGA country», som henviser til det såkalte Make America Great Again-slagordet Donald Trump lanserte under den forrige valgkampen.

Politiet bekrefter forklaringen til skuespilleren.

Det samme nettstedet melder at de antatte gjerningsmennene skal ha dekket til ansiktene sine med skibriller. Skuespilleren ble innlagt på sykehus med ribbensbrudd, men ble skrevet ut senere tirsdag kveld.

Fox Studios, som produserer TV-serien, opplyste tirsdag ettermiddag at de for over en uke siden mottok et brev adressert Jussie Smollet der det stor «You will die black fag», «Du skal død svarte homo». Brevet skal ha blitt levert til politiet, som allerede var i gang med å etterforske forholdet da Smollet ble angrepet.

Nå får skuespillerne væpnede vakter på TV-settet mens angrepet blir etterforsket.

«Empire»-skaper Lee Daniels var en av mange som la ut støttemeldinger i sosiale medier tirsdag: