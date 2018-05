BESKYLDES: Totalt 16 kilder CNN har snakket med, sier at skuespiller Morgan Freeman har begått seksuell trakassering og upassende oppførsel. Foto: Monica Almeida / Reuters

CNN: Åtte kvinner beskylder Morgan Freeman for upassende oppførsel

Publisert: 24.05.18 17:11 Oppdatert: 24.05.18 18:05

Åtte kvinner skal ha opplevd upassende oppførsel og seksuell trakassering fra Hollywood-stjernen Morgan Freeman (80).

En av kvinnene som beskylder skuespilleren for seksuell trakassering er en ung produksjonsassistent som jobbet med komedien «Going In Style» sammen med Freeman for tre år siden.

Jobben skal kjapt ha utviklet seg til å bli «flere måneder med trakassering», forteller kvinnen til CNN .

Kommenterte kroppene til kvinnelige kolleger

Hun forteller at Freeman gjorde uønskede tilnærminger mot henne, med berøring og kommentarer om kroppen hennes nesten daglig. I et tilfelle skal han ha forsøkt å løfte opp skjørtet hennes og spurt om hun hadde på seg undertøy.

En annen kvinne, som jobbet med produksjonen til filmen «Now You See Me» i 2012, forteller at Freeman trakasserte både henne og hennes kvinnelige kolleger seksuelt ved flere anledninger, ved å kommentere kroppene deres.

CNN har i alt snakket med 16 mennesker som har jobbet med eller for Freeman, hvorav åtte hevder de selv har blitt utsatt for trakassering eller upassende oppførsel av 80-åringen. De åtte andre sier de har vitnet slike hendelser.

Morgan Freeman er en amerikansk skuespiller og filmregissør. Han har vært aktiv i bransjen siden 1970-tallet, og vant Oscar for sin birolle i filmen «Million Dollar Baby». I tillegg har han blitt nominert til fire andre Oscar.

(Saken fortsetter under videoen)

Stirret «opp og ned» på sine kvinnelige ansatte

Da Freeman feiret 79-årsdagen sin, var rundt 30 gjester fra selskapet hans, Revelations, tilstede. Flere av gjestene var nyansatte, og hadde aldri møtt skuespilleren.

Filmprodusent og medeier i Revelations, Lori McCreary, forteller at gjestene måtte stille seg opp i en sirkel og fortelle hvem de var og hva de holdt på med.

– Freeman gikk frem til kvinnene i ringen og stilte seg bare et par centimeter fra ansiktene deres og stirret på dem, opp og ned langs hele kroppen, uten å si noe. Så gikk han videre til neste kvinne og gjorde det samme. Det var veldig, veldig rart, sier hun.

Hun forteller at han ikke gjorde det samme på mennene som var tilstede.

En av manusforfatterne til TV-serien «Madam Secretary», som også var tilstede på bursdagsfesten, bekrefter hendelsen.

– Jeg syntes det var veldig merkelig, og kunne ikke vente med å komme meg ut derfra. Det var absolutt en seksuell undertone der, sier hun.

Journalister forteller om trakassering

Trakasseringen skal ikke være begrenset til kolleger i filmbransjen. Også reportere som har intervjuet Freeman har opplevd å få upassende kommentarer.

CNNs avsløring startet etter at en av deres journalister, Chloe Melas, opplevde å få slibrige kommentarer fra Freeman under et pressearrangement for filmen «Going In Style» for et år siden.

Etter hendelsen begynte hun å ringe rundt for å høre om flere kvinner hadde opplevd noe lignende, eller om dette var et engangstilfelle. Da viste det seg at hun ikke var alene.

I et intervju med «Female First» i 2014 fortalte forøvrig 80-åringen at han holdt seg ung med sex.