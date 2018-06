MØTTE IDOLET: Vegar Tillung med Gene Simmons og barna Gorm og Thea Gallefoss Tillung, samt mamma Ann Kristin Gallefoss Eikefjord. Foto: Privat

Vegard (41) betalte 17.000 for å møte Gene Simmons

Publisert: 03.06.18 21:50 Oppdatert: 03.06.18 22:19

RAMPELYS 2018-06-03T19:50:47Z

– Jeg har vært fan siden barnehagen, så det å kunne ha med meg mine egne unger og treffe Gene Simmons (68), det er helt uvirkelig, forteller Vegard Tillung til VG.

Søndag ettermiddag besøkte Kiss -legenden Gene Simmons Oslo. 24 fans hadde møtt opp og betalt dyre penger for å få et privat møte med sitt store idol. Hele 17.000 kroner måtte man ut med for å få fem minutter med den sagnomsuste artisten, med på kjøpet fikk man en safe fylt med Kiss-memorabilia.

Tok med barna

Tobarnsfaren Vegar Tillung fra Oslo tok med seg barna Gard (12), Thea (8) og barnas mor Ann Kristin Gallefoss Tillung (43) for å møte Simmons. Tillung, som har vært fan siden barndommen, synes møtet var verdt hver krone. Og Kiss-interessen har smittet av, spesielt på sønnen Gard.

– Jeg liker Kiss, og pappa har ikke presset oss til å være med. Vi ville det selv. Jeg synes musikken er kul, understreker Gard.

Lillesøster Thea, som er hakket mer sjenert enn storebror, synes også det var gøy å møte den verdenskjente artisten.

– Jeg er veldig sjenert, og når han merket det, tok han solbrillene sine og satte dem på meg, og sa «be strong». Det syns jeg var snilt gjort, sier hun.

Kiss-cruise

En annen Kiss-fan som dro hjem med en safe i armene og et smil om munnen, var Nils Svensson (49).

Det er ikke første gang Svensson møter Simmons. Han estimerer at han har brukt flere hundre tusen kroner på favorittbandet sitt opp gjennom årene. I tillegg til at han har vært på rundt 40 konserter, reiser han også på Kiss-cruise når han har mulighet. Til høsten går neste tur på cruise, det blir hans åttende.

– Jeg blir aldri lei!

Svensson har møtt artisten mellom ti og femten ganger tidligere.

– Første gang i 1983, en gang backstage, det var i 2008. Han er alltid utrolig hyggelig, og får veldig mye ut av den lille tiden han har med fansen.

Brukt hundretusener

Han tror han har betalt for møtene omkring halvparten av gangene.

– Jeg har jo brukt en del penger på dem, men det er det verdt. Jeg blir aldri lei Kiss. Går ting litt imot meg i livet, så setter jeg på Kiss-musikk. Det er noe jeg alltid har tydd til, og det er godt å ha noe konstant i livet, legger han til.

Gene Simmons, som er den mest profilerte fra supergruppen Kiss, reiser verden rundt og møter fansen sin. Det tjener han mye penger på. Mens det i Norge var 24 stykker som kjøpte billetter, var det 48 stykker i Stockholm kvelden i forveien. Han reiser også rundt i USA, der står 31 byer på besøkslisten, og hvert sted kjøper mellom 150 og 200 stykker billetter. Selv hevder han at han hadde tjent mer penger på andre ting enn å møte fansen.

– Men jeg elsker å møte dere, dere er grunnen til at jeg er her, og jeg takker dere for alt, sa Simmons til de få heldige som skulle møte sitt store idol.