«YouTube»-Prebz blir pappa

Preben Fjell (27) venter barn med samboeren Ida Isachsen Førsund (21) i sommer.

Med teksten «God jul fra alle tre» under et bilde av en mildt sjokkert Fjell og en smilende Førsund med et par babysko i hånden, annonserte paret på selveste julaften at de venter barn.

På telefon fra Alpene, etter innspilling med Eurosport og TVNorge i forbindelse med OL, forteller Fjell til VG at graviditeten kom som en overraskelse.

– Jeg kom hjem fra et arrangement, også merker jeg at Ida er litt rar. Jeg legger meg inntil henne og kjenner at hun har så høy puls.

– Etter en stund viser hun at hun har tatt en test, og at den er positiv. Det var litt sjokk, forteller den kommende faren.

Etter det han beskriver som en «liten dramatisk pause», strømmet gleden på.

– Det er absolutt veldig kjekt!

Kjønnet får de sannsynligvis vite i månedsskiftet januar/februar, og termin har de i slutten av juni.

Fjell og Førsund ble et par i 2015 og har vært samboere i to år.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Sammen med «Farmen kjendis»-aktuelle Dennis Variede driver han YouTube -kanalen «PrebzOgDennis» , som har en kvart million følgere.

Fjell forteller at YouTube-kanalen kommer til å gå som vanlig, og med kanskje noen babyinnslag.

– Det kan jo fort hende det blir en «ta med på jobb»-dag, sier Fjell.

Han forteller at makkeren Vareide først trodde det var en spøk at han skulle bli pappa.

– Han skjønte ganske fort at det var sant, og da ble han veldig glad, sier han.

